MAJA MARINKOVIĆ NAJAVILA ZABRANU STANISLAVU KROFAKU: Kad izađemo on neće moći da...

U toku je debata. Tema je da li je u redu dati lozinku telefona. Sledeća je Maja Marinković.

Majo hoćeš li uzeti Stanislavu šifre od telefona? - upitao je Marko.

Naravno da neću, nemam potrebu kao što neće ni on moj - rekla je Maja.

Što si onda Caru čitala poruke i lomila telefone? - upitala je Miljana.

Iz razloga što je on bio ženskaroš . Ja na instagramu imam 300.000 pratioca , tu su moji drugari fudbaleri, pevači, glumci - rekla je Maja.

Ja kada otvorim Inbox, tu mora neko da doživi fras, ja toliko lajkova, toliko poruka. Neko ako hoće da te prevari on će te prevariti - trekla je Maja.

Da li je sumnja dovoljna za raskid? - upitao je Marko.

Da, ali uvek trebaš da pustiš da vidiš da li tripuješ ili je to tako stvarno - rekla je Maja.

Ti danas imaš muškarce koji imaju kod kuće žene, oni vide neke atraktivne devojke, upale tamni mod. Šta ti imaš da ku*vaš, imaš ženu kući - rekla je Maja.

Majo ako voliš nekog i imaš muža, izađeš i sviđa ti se neki mali. Budeš s njim i ćao - rekao je Marko.

To je nepoštovanje, to je izdaja. Ja nikada to ne bih oprostila - rekla je Maja.

