"ŠTO SE TIČE ASMINA..." Oglasila se Stanija i progovorila o odnosu sa Durdžićem, pa priznala: Za mene je to završena priča

Nakon što je Asmin Durdžić odlučio da istupi u javnost i otkrije svoju stranu priče, te tom prilikom šokirao sve detaljima iz odnosa sa nekadašnjom emotivnom partnerkom Aneli Ahmić, oglasila se Stanija Dobrojević.

Stanija je sada otkrila svoje utiske, te priznala da su isplanirali susret nakon njegovog gostovanja.

- Što se Asmina i njegovog gostovanja tiče, prvo sam bila u šoku kad sam saznala da će da gostuje, a onda sam bila na iglama kako će to sve proći... Jutros sam odgledala sve do kraja, dobro se držao i bio istrajan u svome. Vidim da je gledanost bila velika, on je izneo svoju stranu priče i svi zadovoljni...Znači ne želim više nijedno pitanje za Ahmićke, za to imate Asmina i njih koji su vam na raspolaganju, ne razumem potrebu da stalno neko želi da me meša u to. Za mene je to davno završena tema. Nisam se videla sa njim nakon emisije, ali danas ćemo se sresti na ručku i jednom zanimljivom sastanku - rekla je Stanija za Pink.rs.

Inače, starleta i Asmin su rešili da svojoj ljubavi daju još jednu šansu, iako je Dobrojevićeva nedavno istakla da je pretrpela veliki medijski linč zbog veze sa Durdžižem.

