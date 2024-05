OTAC NENADA MACANOVIĆA BEBICE NAPRAVIO SKANDAL U KOTEŽU! Zalupio vrata novinaru i isterao ga iz dvorišta, detalji drame

Poznato je da roditelji Nenada Macanovića Bebice ne žele da se eksponiraju u javnosti, a razlog je ponašanje njihovog sina u rijalitiju i turbulentna veza sa Miljanom Kulić.

Mediji su sada obišli njegovu porodičnu kuću u Kotežu, a tamo su imali šta i da vide, a doživeli su i neprijatno iznenađenje.

Njima je Nenadov otac zalupio vrata ispred nosa i oterao, ne želeći da komentariše bilo šta vezano za sina.

Majka je takođe odbijala da se javi na telefon, očigledno ne želeći da bilo šta komentariše, kao i otac.

Meštani Koteža takođe nemaju lepo mišljenje o aktuelnom učesniku Elite, a jedna komšinica je otkrila da se porodica stidi Nenada Macanovića Bebice, zbog njegovog skandaloznog ponašanja koje je prikazao u rijalitiju.

- Je l' istina da je puno kockao i da je u dugovima?! Kažu da ne sme da se vrati u Kotež - pitao je novinar.

- Kada sam išla...Najstrašnije ga pljuju. Otac mu je veliki domaćin, radi, on pobegao i otišao kod Miljane. Katastrofa... - rekla je Bebičina komšinica.

- Je l' tačno ono što je Marija rekla da su ga se njegovi odrekli, da mu je majka rekla da se ne vraća kući - pitao je Joca.

- NIije ga se mama odrekla, nego krijući priča sa njim, ali niko drugi neće. Otac neće, ma da čuje, za njega je to bruka i sramota. Jedan čovek domaćin koji je puno stvorio, koji puno radi...On je to kockao kada je sa Miljanom bio. Otac je hteo da on radi i zaradi, on njega jednog ima, da nasledi to - rekla je Bebičina komšinica.

