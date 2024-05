NAKON SKANDALOZNOG INTIMNOG ODNOSA STANISLAVA I MAJE, OGLASILA SE NJEGOVA ĆERKA: Njega treba da bude sramota, ja...

Ćerka Stanislava Krofaka, Vanesa Krofak, oglasila se, te je burno reagovala na današnju vrelu akciju njenog oca i Maje Marinković.

Ona je žustro odgovorila kako treba da ga bude sramota, te čvrsto stala iza stava da svako odgovara za svoje postupke.

foto: Printscreen

Dela govore više od hiljadu reči, stav je stav a govoriti jedno raditi drugo je foliranje. Ovakve osobe mene ili moje bližnje u usta da uzimaju smešno... Ponosna sam jer su mislili da mi je mama govorila šta da pišem jer to govori samo jedno, a to je da sam pametna i zrela šta očito ljudima bez mozga nije jasno. Nije me sramota, ja sam Vanesa nisam Stanislav, ja stojim ponosno i gledam sebe i predstavljam sebe svojim delima ne njegovim. Njega treba biti sramota, ne mene - naglasila je Vanesa.

Pink

Bonus video:

00:27 Maja Marinković ide u Elitu i nosu pun kombi stvari