MARIJA KULIĆ PRIHVATILA ZOLU ZA ZETA! Porogovorila o VENČANJU: "Neću da me grize savest, neka se uda!"

Majka rijaliti učesnice Miljane Kulić, Marija, oduvek se protivila ćerkinoj vezi sa Lazarom Čolićem Zolom. Njihov odnos oduvek je bio turbulentan, a otkako je ponovo ušao u "Elitu", njih dvoje su na korak do pomirenja.

Ipak, Miljana je odlučila da nije pametno da obnovi vezu sa Čolićem, a tim povodom za medije se oglasila Marija Kulić i dala svoj sud.

- Šta da vam kažem... Mešala sam se Miljani, odnosno, trudila se da je savetujem kako treba, pogrešila sam mnogo oko Skraćenog (Bebice) i sada da vam kažem, kratak je život, neka bude srećna sa onim sa kim bude želela. Šest godina da ga voli, to je prosto neverovatno više... Sa kim god da je, ona voli Zolu. Eto, probali smo i da bude sa nekim drugim ko će da joj posveti pažnju kao Skraćeni, međutim, ona ne može da prevaziđe Zolu. Ako smatra da je to njena sreća, da joj je lepo sa njim, neću više da se mešam, jer na kraju samo mogu da napravim nešto da me grize savest, da krivim sebe... Koliko budu zajedno, biće, ako ne budu i to je okej, ali da joj branim da bude sa njim ne pada mi na pamet više - ispričala nam je ona i dodala:

- Neka sama vidi, to je neki spoj koji ne znam kako da objasnim... Kada izađe napolje čuje se sa njim, ona njega zove i on nju zove, ne znam šta je to s njima.

Na pitanje da li ovaj put Miljana ima njen blagoslov za vezu sa Čolićem, odgovorila je:

- Neću da se mešam i ništa da joj kvarim. Krivila me je za Skraćenog, krivila me je za to što nije sa Zolom, sad joj kažem "radi kako ti hoćeš". Sa Bebicom je pokušavala da preboli Zolu. Zavolela je Bebicu, ali samo kao čoveka. Videla je da je bio uz nju, brinuo za nju, ali posle nekog vremena se okrenuo protiv nje. Sad joj je krivo što je uopšte bila sa njim. Čini mi se da sa kim god da bude, razmišlja samo o Zoli.

Kulićeva je rekla da bi je podržala čak i u slučaju da želi da se uda za Zolu, ali da bi na venčanje došla isključivo ako bi se održalo van rijalitija.

- Ako bi se venčali napolju, podržala bih je zato što ga stvarno neizmerno voli.

Miljanin otac Siniša se slaže sa Marijom u pogledu ćerkine veze sa Čolićem.

- Istog smo mišljenja i on i ja. Ne vredi više, govorili smo joj: "Nemoj, Miljana", sama neka vidi, ako ne uspe vratiće se kući. Ima 30 godina, ne želim da je činim nesrećnom. Zola je harizmatičan, ima i tu neku poganu crtu, ali je nasmejana i vesela sa njim. Vidim da uživa sa njim, a sa drugima ne vidim taj osmeh i sreću na njenom licu. Ona zna moje mišljenje o Zoli, to znaju i gledaoci. Ja nisam rekla da je Zola vredan, sposoban, da ne koristi nedozvoljene supstance, mada sam čula sad da ih stvarno i ne koristi više... To su stvari koje nisam podržala, ali ako je on njoj kao takav dobar, ne želim da se mešam - rekla je Marija.

