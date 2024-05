TRUDNA STANIJA DOBROJEVIĆ? Starleta krije lepe vesti, a STOMAK se već nazire: "Nismo planirali bebu, ali..."

Stanija Dobrojević nedavno se pojavila u emisiji kod Ognjena Amidžića u uskoj satenskoj haljini, ispod koje se nazirao mali stomak, te su mediji odmah posumnjali da starleta krije prinovu.

Kako tvrdi izvor za "Scandal", Stanija Dobrojević je trudna, ali vest o trudnoći još nije saopštila javno, već za to čeka pravi trenutak.

Mnogi korisnici društvenih mreža spekulisali su o tome danima, dok manjina smatra da se Stanija samo ugojila i da je to razlog stomaka koji se nazire.

Dobrojevićeva je prvi put progovorila o veoma bolnoj temi, odnosno trenutku kada je izgubila bebu.

Otac njenog nerođenog deteta je njen partner Asmin Durdžić.

- To mi je bolna tema - rekla je Stanija tada i dodala:

- Nismo planirali bebu, to je on uradio i to se ne radi mislim tako, ali kad se već desilo, ja sam to onda i želela. Ali, da sam mogla da se pitam, to se ipak radi drugačije, pustiš da prođe malo više vremena i radi se u nekom dogovoru - objasnila je Stanija.

- Ali, kako me je i to strefilo, bila sam srećna, zato što je to moja goruća želja već godinama unazad i Bog je malo upleo prste. Nije mi se ostvarilo u prethodnoj vezi i onda mi se tako u brzini ovde desilo i onda pobačaj - navela je pa dodala:

- To mi je bilo strašno. Te slike ju, ju, ju, ne znam - izjavila je za Hype tv Dobrojevićeva, koja je posle javnog i skandaloznog suočavanja njenog dragog i njegove bivše partnerke Aneli Ahmić otputovala u Ameriku.

Kurir/Skandal

