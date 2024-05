"MIONA I STANISLAV IMAJU DOGOVOR" Otkriveno sve šta su planirali, Ša van sebe

Reper Nenad Aleksić Ša ne možda sa sakrije ljubomoru zbog Mione Jovanović i njenog bivšeg dečka Stanislava Krofaka. Naime, Stanislav je donedavno bio u vezi sa starletom Majom Marinković, međutim usledio je buran raskid.

Reper je izjavio da ga izluđuje to što Stanislav stalno gleda Mionu, pa je posumnjao da i su njih dvoje pre rijalitija sklopili dogovor.

- Meni je neprijatno jer osetim da on gleda u nju sve vreme, to i Maja zna. E sad, o meni mogu svašta da kažu, ali da sam nasilnik, nisam, za razliku od njega, ja ne vučem nikoga, kao Stanislav i gde je sada njena baka da to vidi. Meni je ta njena potreba da stane na stranu bivšeg partnera, ali da ona nema potrebu, to me je poljuljalo. Ja smatram da ona ne treba da komentariše sa njim. Ja sam takav, i da mi je žena, nema šta da mu se javlja - rekao je Ša, pa dodao:

foto: Printscreen Pink

- Mnogi pričaju sa da sam ja sa njom iz sujete, ali to nije istina. Ona mene laže, on nije normalan čovek - dodao je reper.

- Njemu je najbitnije da zna šta Stanislav radi, a ne ja - dodala je Miona.

Voditelj Milan Milošević je podigao Marka Đedovića da prokomentariše ovu situaciju, a i on je istakao da se Miona promenila.

- Marko, rekao si da se Miona totalno promenila - rekao je Milan.

- Jeste, apsolutno. Sve mi je bilo jasno od debate. Ja vidim da su njima emocije sve jače i jače. Ša i Maja to sve vide. Ša je sve jasno, ali on nema snage da je ostavi. On glup momak nije, on je vrlo inteligentan. Prepozna situaciju vrlo dobro, ali pamet je snalažljivost, a on je nema i nije pametan. Veće je mučenje živeti u takvim vezama nego se spustiti u hladan grob kao čovek. Zaista je mnogima smrt spasenje od života. On je neko ko voli i ne pušta nekoga da voli drugog samo zato što on voli tu osobu - rekao je Marko Đedović.

- Ša, pričaš za Marka da je realan, a u tvojoj situaciji nije realan? - upitao je Milan.

- Ovo je više moralno nenormalno. Ovo je najveća boleština sa mnom u odnosu. Milion puta joj skrenem pažnju da ne radi neke stvari. Ja kad volim ja ću uraditi sve. Ona daje za pravo svima da misle isto kao Marko. Ja mogu u nekom momentu da pomislim da je sve i dogovoreno i da se oteglo kontroli jer si se zaljubila u drugog dečka - rekao je Ša.

- Kakav bih ja kreten ispala da sam imala dogovor - rekla je Miona.

- Ona je pričala da je sigurna da je zaljubljen u nju, a on je siguran da ona njega voli i dalje - rekao je Ša.

Bonus video:

01:25 NENAD ALEKSIĆ SHA