DIKVALIFIKOVANA UČESNICA "ELITE" NEMA DA PLATI 50.000 EVRA PINKU! Marija otkrila razlog izbacivanja iz rijaltiija: "Sad mi je žao"

Pre samo par dana iz “Elite“ je izbačena diskvalifikovana učesnica Marija Malivuk, te će morati da snosi kaznu od 50.000 evra, a sada se prvi put oglasila i otkrila detalje napuštanja rijalitija.

- U poslednje vreme mi nije bilo dobro samoj sa sobom i bila sam utučena zbog porodice i mislila sam da sam zaboravljena i napuštena, bilo mi je mučno u duši. Nisam mogla da izdržim, a to mi nije bio jedini ispad. Produkcija je bila divna prema meni i izašli su mi u susret i ne znam kako su me trpeli do sada - započela je Marija i dodala koji je razlog njenog napuštanja rijalitija.

- Sada sam preterala, prvo me je noć pre diskvalifikacije isprovocirala Sneža Kušadasi i to je bio žestok okršaj i otišla sam u zatvor da odmorim. Kada sam se vratila, Uroš je krenuo da me provocira i videla sam da mi se mota oko džakova, vikao mi “lopove“, išao je pored mene. Nisam mogla da se suzdržim svašta sam mu rekla i povukla ga za bubicu. Sad mi je žao, burno sam reagovala i verovatno je produkcija videla da mi nije dobro i da je sve gore i gore i možda i bolje što sam diskvalifikovana jer je moglo biti samo gore.

Marija se dotakla i kazne od 50.000 evra koju treba da plati zbog diskvalifikacije.

- Krivo mi je jer nisam izgurala do kraja regularno. Problem je kazna od 50. 000 evra, jer pare nisu problem, ja para nemam. Nadam se da ću uspeti drugačije da ispeglam to sa produkcijom i da će me pomilovati, a ako bude poziva za “Elitu“ za osmu sezonu onda ću se pripremiti najjače moguće.

Marija nije štedela rijaliti učesnike, a posebno je bila kivna na Aneli Ahmić.

foto: screenshot Pink tv

- Aneli i Janjuš su dva foliranta, a Aneli i Alibaba nikada neće biti svesni kako su odvratnu stvar uradili svom detetu i po mom mišljenju Aneli je najveći šljam ovog rijalitija. Alibaba je ološ koji ne brine o svom detetu, a ona je ološ koji brine, a svakako je ološ - rekla je ona, a onda otkrila svoje mišljenje o Maji i Stanislavu.

- Miona ne zaslužuje Stanislava i nikad ona ne bi bila sa njim. Maja nije pokazala ništa osim toga da ne ceni sebe, nju je najlakše smuvati i ona ti je sigurna. Stanislav nije za nju, on može zajedno sa Takijem i Natašu Moskvu pod ruku pa u Rovin.

foto: Printscreen Pink

Ipak, iako o mnogima nije imala lepo mišljenje jednu osobu je izdvojila i to je njen favorit.

- Mislim da će pobediti Anita, volela bih da pobedi i ona je meni draga. Ona je godište moje ćerke. Ona treba da pobedi i da obezbedi svom sinu ono što zaslužuje, ona je mnogo radna, vredna, pedantna, čista i ima vrednosti u odnosu na ostale devojke. Tamo su sve štrokave - iskrena je bila Malivuk.

Kurir/Blic