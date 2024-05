"SAZNALA SAM DA SAM TRUDNA U ŠESTOM MESECU, A SUPRUG SE TAD BORIO ZA ŽIVOT" Milena Kačavenda se lečila od trauma HIPNOZOM!

U Beloj kući učesnici govore o najbolnijim trenucima u životu, a na red je došla Milena Kačavenda.

Ona je istakla da joj je najteže pao rastanak od supruga, kao i lečenje nakon toga.

- Koji je najbolniji trenutak u ljubavi kod tebe Milena - pitao je Darko.

- Meni je najteže bilo kad sam se razvela od muža i kad sam otišla na psiho stabilizaciju, stavili su me u hipnozu gde se vraćaju sve podsvesne stvari, najviše mi je traumu tad ostavila po njima ta suprugova nesreća koju je imao na Palama i kada su govorili da je otpisan da neće preživeti, imala sam dete od godinu dana tada kući i ja sam toliko štucala od svega toga, svi su čekali samo da on ode, moj ginekolog je rekao tada da odradimo ultrazvuk želuca i ja odlazim u bolnicu gde mi doktor kaže da sam trudna šesti mesec. Ja sam bila šokirana jer mi se muž borio za život, ja sam potisnula sve to u mozgu i razmišljajući sam shvatila da mi je to bio najveći udarac u životu - rekla je Milena.

