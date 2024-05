"POSLE RAZVODA MI JE OSTAO SAMO JEDAN KOMBI" Stanislava bivša supruga ostavila BEZ IČEGA: "Bio sam i bez posla i bez ljudi"

Rijaliti učesnik Stanislav Krofak otkrio je javno da je u prošlosti preživeo ljubavni brodolom, kao i da je zbog bivše supruge umalo izgubio sve što je stekao

- Stanislave, koja je tvoja najbolnija ljubavna situacija - pitao je Darko.

foto: Printscreen Pink Tv

- Sa bivšom ženom kad sam se razveo, jer je tad bila umešana i ljubav i posao, sve sam mogao da izgubim preko noći, kad sam se rastao ostao sam bez posla i ljudi i morao sam sve od početka da stvorim, nisam znao gde ću, ostao mi je jedan kombi, bez ljudi sam bio. Tad je brat došao raditi za mene, pa je on pao i sve je bilo najgore. Kod nje me najviše povredilo što me je izdala, vratila mi je milo za drago, ali na mnogo bolniji način. Sa Mionom ne može da se poredi, pogodilo me je, ali ne znam sad koliko - dodao je Stanislav.

