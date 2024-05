U PROGRAMU UŽIVO IZNELA SAV PRLJAV VEŠ O PEVAČU: Radili smo na bebi, a onda sam doživela ono što nijednoj ženi ne bih poželela

Jovana Cvijanović, pevačica i rijaliti takmičarka, u programu uživo progovorila je o odnosu sa pevačem MC Stojanom, sa kojim je bila u vezi.

Kako kaže, zbog raskida je mnogo patika, pa je čak imala i zdravstvene probleme.

- Ušli smo u tu vezu, bili smo zajedno, posle mesec dana ja sam počela da živim sa njim u Beogradu u stanu i na Kosmaju on tamo ima kuću. Bukvalno se nismo razdvajali jedino kad je on radio ili sam ja vikendom imala tezge, inače po ceo dan bi bili zajedno. On je meni prvi počeo da piše i jako je bio uporan, to se dešavalo još pre 9 godina kada je on krenuo da mi piše, dopala sam mu se i pitao me je da mu budem u spotu. Ja sam tada njemu dala broj telefona i posle eto tih 9 godina on se meni javio i poslao mi poruku. Dopisivali smo se tad po ceo dan i celu noć, jedno veče smo se upoznali, sve je kliknulo odmah. Posle druge večeri sam ja ostala kod njega kući još 4 noći. Posle dva meseca smo počeli da radimo na deci, jako brzo je to sve išlo jer je to njegova najveća želja inače. Ja sam tad počela da sumnjam u neke stvari za njega, toliko sam se bila zaljubila da nisam obraćala pažnju na te loše stvari. Meni je ciklus kasnio 9 dana, ja sam uzela test koji je bio negativan, bilo je sve kako treba. I eto taj poslednji mesec ja sam bila kod njega, ostala sam kod njega, on je bio bolestan, imao je neki problem sa plućima. Mama mu je dolazila iz Lučana tad kod njega, ja sam pokupila đubre i otišla kući. Sutra sam se probudila i poslala sam mu poruku da li je dobro gde sam videla da je on mene blokirao. Tad sam se presekla, pozvala sam ga i videla da me ne prati na instagramu, shvatila sam da me je svuda blokirao i eto nikad se više nismo čuli -priznala je Jovana, pa dodala:

- Plakala sam po ceo dan i kad sam bila sa njim sam imala 48 kilograma, bila sam jako loše, nisam mogla da jedem, pila sam lekove za smirenje. Tad sam pala sa 48 na 44kg, primetila sam posle sve kosti, meni se dopalo što gubim na kilaži i nekako sam tu bol prema njemu zamenila time da ja što više mršavim. Počela sam da ulazim u ekstreme i uvek sam jela kupus salatu jer ima najmanje kalorija, počela sam da bežim od kuće da bi još više smršala. Jednom sam se vraćala sa svirke i samo sam osetila da mi nije dobro, zaustavila sam auto i pala u nesvest. Išla sam kod psihologa i on mi je rekao da moram hitno da odem kod doktorke za poremećaj ishrane, odmah su me odveli u bolnicu, kilaža mi je na kraju pala na 30 kilograma, nisam mogla ni da ležim ni da sedim, sve su bile same kosti. Nisam mogla ni da se penjem uz stepenice zato sada teško hodam i tako da sam konstantno počela da padam u nesvest. Moji su me odveli u bolnicu i tad sam počela da primam sondu, kad mi je doktorka rekla koliko kalorija ima taj sadržaj, ja sam tu sondu naglo iščupala iz nosa i kad sam išla na ultrazvuk rekli su mi da sam tada imala organe veličine kao kod malog deteta. Nakon toga sam bila mesecima na lečenju, ja sam stalno bežala iz bolnice da se ne bih gojila, zatvarali su me tamo. Ja sam njemu posle sonde njemu poslala poruku i čak je i moja majka poslala poruku on se nije javio već me je blokirao. Ne bih ovo nikome poželela i poslala bih devojkama poruku da više cene sebe i da se nikada ne ponižavaju zbog jednog muškarca - iskreno je priznala Jovana.

MC Stojan u vezi sa 22 godina mlađom koleginicom Inače, folkerka Zorana Mićanović već neko vreme je u emotivnoj vezi sa 22 godine starijim kolegom MC Stojanom. - Savetujem je da bude uporna i vredna. Ponosan sam na nju, baš baš. Zna ona šta radi, a uvek ima moju podršku. Ja sam tu šta god da treba. Dogovaramo se oko pesama, ali kao što sam rekao, ona zna šta radi i to radi jako dobro. Mnogo radi, svaki dan, to psihički ne može da se izdrži, savetujem joj da podigne cenu, a proredi nastupe. foto: Kurir Mićanovićeva je istakla da je spremna za svadbu, a Stojan je takođe priznao da je spreman za venčanje i slavlje. - Što da ne? Kod mene nema da li sam spreman ili ne, kod mene se sve dešava spontano. Neće biti ništa tajno, biće svadba za 2.000 ljudi, svako po 500 evra, nemoj neko da je došao sa manje! Tri dana će da traje, pa ko preživi, pričaće! - rekao je za domaće medije.

