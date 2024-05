"JOVANINA MAJKA JE POČINILA KRIVIČNO DELO, INFORMISALA SAM POLICIJU" Anitina advokatica doživela veliku NEPRIJATNOST u kući Tomića

Advokatica rijaliti učesnice Anite Stanojlović, Jelena Mirković Zivković, oglasila se povodom krivične prijave koju je podnela protiv majke Jovane Tomić Matore.

Jelena je otišla u porodičnu kuću Jovane Tomić Matore kako bi preuzela Anitine lične stvari, a sada se advokatica oglasila za medije i otkrila šta se dogodilo.

foto: Printscreen Pink Tv

- Anita Stanojlović je deo svojih ličnih stvari (pasoš, sim karticu, mobilni telefon) pre ulaska u rijaliti poverila na čuvanje porodici Tomić, jer je u tom periodu imala izgrađen odnos poverenja sa imenovanom porodicom. Kako se njihov odnos poverenja u toku trajanja rijalitija narušio, a okolnosti u kojima se ona nalazi (zabrana napuštanja Rijalitija do finala), Anita me je angažovala da u svojstvu advokata, odnosno njenog punomoćnika od porodice Tomić preuzmem njene lične stvari i da iste predam njenoj majci Angelini ili da pak iste čuvam u sefu svoje advokatske kancelarije do njenog izlaska iz Rijaliti šou programa. Napominjem, da je situacija u kojoj stranka daje punomoćje advokatu za preduzimanje određenih radnji, u konkretnom slučaju preuzimanje ličnih stvari, jednaka kao da je stranka radnje preduzela lično, odnosno kao da je Anita sama preuzela svoje lične stvari - rekla je advokatica, pa nastavila:

foto: Printscreen

- Dana 30.05. pristupila sam na adresu u kojoj se nalazi porodična kuća Tomić, na ulaznim vratima primila je kolegu i mene Gospođa Ana Tomić, razgovor smo obavili u dvorištu ispred vrata porodične kuće, gde smo joj na uvid dali punomoćje za preuzimanje stvari, kojom prilikom je gospođa Ana potvrdila da su Anitine lične stvari kod nje, ali je odbila da ih preda Anitinom advokatu uz obrazloženje da hoće njoj lično da ih da kako bi "pogledala Anitu u oči". U želji da se ovaj spor reši mirnim putem predočili smo gospođi Tomić da i pored želje "da pogleda Anitu u oči" nema pravni osnov za dalje držanje ličnih stvari Anite, jer je ona punomoćjem izrazila volju da do njenog izlaska stvari budu poverene na čuvanje drugim licima. Svaki naš pokušaj da se ova situacija reši mirnim putem ostao je bez uspeha jer je gospođa Tomić bez ijednog pravnog osnova odbila da preda predmetne stvari. Ovakvim ponašanjem gospođa Tomić čini krivično delo. O svim činjenicama i okolnostima informisali smo policijske službenike policijske stanice Čukarica, policijska ispostava Železnik i u daljem zastupanju Anite preduzećemo sve pravne radnje u cilju sprečavanja dalje povrede Anitinih prava i pravnih interesa - poručila je advokatica Stanojlovićeve.

Kurir/Blic

