ZADRUGARKA NE MOŽE DA OSTANE TRUDNA, A NJENA MAJKA KRIVI MC STOJANA ZBOG TOGA: "Ona je dobila poremećaj..."

Rijaliti učesnica Jovana Cvijanović iznela je šokantne tvrdnje o odnosu sa MC Stojanom, a sada je njena majka Zorica Cvijanović istakla da je upućena u ovu romansu.

Zorana Cvijanović rekla je da je njena ćerka Jovana Cvijanović dobila anoreksiju nakon raskida sa MC Stojanom.

- Sve od a do š, što je rekla je istina. Nije mi odgovorio, samo me je blokirao na svim društvenim mrežama. Osećala sam odgovornost kada joj je bilo loše da joj pomognem kako god sam umela, pa sam ga pozvala da joj kaže par rečenica. Uvek sam joj govorila da mora da bude obazrivija, ne može da sluša šarene laže od takvih nekih osoba. Takvi tipovi muškaraca nisu za ozbiljne veze i uvek sam joj pričala da mora da bude spremna na sve. Nego eto ona je jako čudna devojka, zaljubi se za pet minuta i onda nakon toga pati kada joj neko ne uzvrati ljubav.

Ne može da ostane trudna

Nakon spekulacija da je Jovana ostala trudna sa Urošem Rajčicom, njena mama je dlučno rekla:

- Od te priče nema ništa, zbog samog poremećaja ishrane ona ne može da ostane trudna još uvek. On se njoj svideo, podsećao je na nekog glumca. Ja smatram da je on nju iskoristio samo kako bi mu produžila boravak. Dečko se pravi kao da ima neki vokabular i strategije, treba malo da se spusti na zemlju. Hvali se kao da je neki frajer ili džentlmen a ovamo kad treba nešto da kaže za stolom hvata krivine. Dečko totalno nema ni jedan argument. Mali Uroš koliko god da oni njega potcenjuju, on stvarno ume da ubode u centar i ume dati dobre savete Jovani.

