ZA NJEGA JE KRAJ MESEC DANA PRED VELIKO FINALE! Iz Elite izbačen sin Zvezde Granda: Nije štedeo cimere, a evo ko mu je favorit

"Zadrugu 7Elitu" je zbog najmanjeg broja glasova napustio Pavle Milevski Pablo.

- Šta se to dešava u odnosu Stanislava, Maje, Ša i Mione? - upitala je voditeljka.

- Ne zna se ko je luđi. Maja je malo zahtevnija, Stanislav je u haosu. Mislim da je Stanislav trpeo u sebi, a onda eksplodirao. Maja nije trebala da iznese neke stvari, to sam joj rekao i on se osetio izdano i to ga je razočaralo. Maja treba da traži dečka koji je sličan njoj - govorio je on.

foto: Printscreen/Instagram

- On je rekao da neće doći do odnosa, a imali ste priliku da čujete Maju. Kome veruješ? - dodala je voditeljka.

- Mislim da su imali odnose, to ću da vidim na putu do kuće. Bili su u fazonu da su ugasili kameru, kad ono međutim... Dečko je prvi put u rijalitiju, šta da kažem. Ja o Mioni stalno menjam mišljenje, deluje mi nekad kao folirant, a nekad da je Ša previše guši. Verujem nekad da je zarad rijalitija sa njim i da ima emocije prema Stanislavu. Taj odnos je misteriozan - poručio je Pablo.

Bonus video:

01:38 KENGURI SU SLATKI I ZANIMLJIVI, ALI VRLO UKUSNI! Voditelj iz Australije otkrio: Ova stvar mi ipak NAJVIŠE NEDOSTAJE