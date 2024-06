Otkrivena VELIKA TAJNA o svadbi Matore i Anite! Đedović priznao šta se dešavalo pred venčanje, pravile veći CIRKUS napolju

Marko Đedović otkrio je Lepom Mići da je sasvim slučajno saznao da je Jovana Tomić Matora odlučila da stane na ludi kamen sa Anitom Stanojlović i napravi svadbu u Crnoj Gori.

Kako kaže Marko, smatra da je svadba koju su napravile na Svetom Stefanu u Crnoj Gori samo predstava za javnost.

- Ja za Anitu i Matoru nisam imao pojma šta se dešava. Meni je Matora govorila kako ne može sa njom i da joj je ona katastrofa, jer je tako pričala meni u "Šiša baru" na intervjuima. Govorila je da je neće duša, samo kad je pijana i tako je bilo do poslednja dva intervjua, pa je rekla da joj prija pažnja. Napolju me je pozvala i rekla: "U Amsterdamu pravim svadbu sa Anitom", ja sam nju od sramote otpratio sa Instagrama jer je pravila katastrofu. Sledeća informacije je da će svadba biti u Crnoj Gori i da li hoću da budem kum, a ja kao da sam pao sa Marsa. Ja sam spustio slušalicu, Ermina je došla kod mene tu noć, plakala i vrištala, a onda je došla i Matora, pa i Tamara. One su tad uzele telefon i pisale jednoj osobi, ne mogu da kažem kojoj i pisale: "Top svadba, a razvod u "Zadruzi", malo da se zezamo". Meni Matora to nikad nije rekla i ne znam da li ona to zna. Milan Milošević isto zna da su pisale da je to sprdnja - govorio je Marko.

- Ja samo kažem odakle njoj inspiracija da ovde nekog pet meseci ponižava, a onda da je ženi? - upitao je Lepi Mića.

- Matora to meni nikad nije rekla, niti je meni tako izgledalo. Znam Matoru, ona se zaljubi za 15 dana - dodao je Marko.

- Matora nikad u životu nije bila bitnija. Ako ona nekog j*** samo kad je pijan, maltretiraš, a onda ženiš, pa ja imam pravo da sumnjam na sve. Kako se to desilo i odjednom prebacila da je žena života i sve je drama, a drugarice kažu da je to sprdanja svadba - pričao je Mića.

- Ja vama da kažem to nisu druženja, oni teraju cirkus napolju gori nego ovde. Ja ništa od ovoga nisam znao, da jesam sve bi drugačije bilo - dodao je Đedović.

