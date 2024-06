MATORA OSTALA BEZ ŠEST MILIONA! Anita Stanojlović iznela sve u javnost: "Ona joj je sve potrošila! Dolazila je i POLICIJA po nju!"

Anita Stanojlović i njena bivša partnerka Jovana Tomić imale su konflikt tokom sinoćne emisije, kada je Anita odlučila da progovori o Matorinom prijateljstvu sa estrtadnom menadžerkom Tamarom Marić.

Stanojlovićeva je Tamaru optužila da je Matoroj ukrala šest milion dinara.

foto: Privatna Arhiva

- Neću da dozvolim da ljudi koji mene drukaju, vređaju...To je ta nepravda, ako sam ja loša, što moraju gospoda da rade isto? - rekla je Matora.

- Ne, Matora vrlo dobro zna da su se vodili abrovi. Ja sam osoba kojoj su one mozak ispirale, do te mere da je mene... - rekao je Đedović.

- Ispada da si jedva čekao i da si znao - rekla je Matora.

- Tebi može da ispada šta hoćeš, a ovde ispada da sam ja namestio priču sa Anitom i Mateom... Je**te se svi! Matora rekla si na klipu da ja izdajem informacije - rekao je Đedović.

foto: Printscreen

- Milena mi je rekla da mi je jedini prijatelj u kući - rekla je Matora.

- Tamari se ostavlja njena kartica puna para da se plate računi. Mi izlazimo napolje, ostalo je nula dinara od šest miliona. Tamara joj je rekla da su to pare za kameru. Mi kada smo ušli na račun, videli smo da je 50.000 evra potrošeno na izlaske. Njih dve se štite da se to ne bi iznelo. Tamara je pričala da je Matorinu mamu vodila na lečenje, a to je laž, a Tamara je koristila. Ja sam bila tu - rekla je Anita.

- Šta je problem što sam dala karticu, napravila karticu otišli kod notara i da će pare da se vrate?! Nebitno, jesu potrošene, ali te pare će da se vrate. Nije me Tamara opljačkala - rekla je Matora.

- Kakva ti je to drugarica kada kaže da ti je mami loše i da ide po lekove, a nije?! Ja mogu da pričam šta je skidano sa poda i po plafonima u njenom stanu. Je l' dolazila policija po tebe - pitala je Anita.

foto: Pritnscreen

- Nikada u životu, tužba za ovo - rekla je Matora.

- Ti ćeš mene da pokopaš?! Ta žena, pričala mojoj mami, znala si da će doći do ovoga - urlala je Matora.

Bonus video:

04:03 Matora i Anita