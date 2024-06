"FILIP I JA ĆEMO ŽIVETI U HRVATSKOJ" Aleksandra progovorila o odnocu sa Carem: PALO POMIRENJE, a evo ko je najviše uticao na to

Aleksandra Nikolić otkrila je kako se oseća nakon porođaja i u kakvim je odnosima sa Filipom Carem sa kojim je dobila ćerku Leonu.

- Super sam, ništa se nije promenilo samo sam se porodila pre mesec i po dana. Ćerka je hvala Bogu odlično. Ništa mi ne pada teško. Mnogo me je promenila dala mi je volju za životom i snagu, kada mislim da ne mogu dalje pogledam je i vidim da je ona moj razlog borbe i svega u životu. Ništa mi ne pada teško, zato što sam bebu želela.

foto: Ata Images

- Mama mi najviše pomaže ona će je i razmaziti, vičem joj "nemoj mama, posle ću ja imati probleme" , kaže da ne znam ništa. Mama ju je razmazila, ali se ne protivim jer dete treba da bude puno ljubavi. Ovo mi je najlepši deo mog života i ne ureklo se. Vidi se po meni da sam srećna i zadovoljna - navela je ona, pa nastavila:

- Je l' sam naučila što se tiče deteta? Pa naravno, svaka žena je rođena sa tim, uhodaš se i to sve ide kako valja. Prvih par dana mi je bilo teže i bila sam u šoku. Sve je to teže, prvo dete i imala sam malo teži porođaj. Mislila sam da se neću snaći u svemu tome, da neću biti dobra mama za nju, ali kako je prolazilo vreme sve mi je to rutinski i uhvatim jednom rukom okupam, drugom očešljam. Sve uspevam.

foto: Printscreen

- Biće mamina najbolja drugarica. Želim da imam odnos sa njom da može sve da mi kaže i da ne mora da ide kod drugog da se žali već da dođe kod mene. Biću kul mama. Bila sam emotivna na početku, plakala sam šta god da mi neko kaže. Uvek sam bila emotivna osoba, ali dosta manje, nije isto kao šok kada sam se porodila - rekla je Aleksandra, pa otkrila u kakvim je odnosima sa Filipm Carem, te naglasila da će živeti sa njim u Hrvatskoj:

- U odličnom smo odnosu, dosta je uticala ćerkica. Sada smo dvoje odraslih ljudi i moramo da shvatimo ozbiljnost situacije, a to je da smo roditelji i da moramo novi život da usmerimo ka nekom pravom putu. Sad idem ja kod njega, da idem malo na primorje. Njega je promenila dosta ćerkica, kako ne. On je emotivan i stalno mi piše gde je, šta radi, kako je. Divan je. On kači samo ćerku na Instagram i to nije lažno. Mnogi žive lažne živote, a kod njega je sve istina. Ništa mu ne zameram, a on meni nema šta. Ne živimo u prošlosti, niko ne živi u prošlosti, pa ni mi.

Kurir/Blic

Bonus video:

00:08 Dok mu Aleks čuva ćerku, evo šta radi Car