SANDRA REŠIĆ PROVELA NOĆ SA ANITINOM LJUBAVNICOM?! Isplivali neoborivi dokazi, ovako je pevačica htela da se "OPERE" od Matee

Sandra Rešić našla se u centru skandala kada je Marko Đedović optužio da je znala za Anitinu aferu sa Mateom Car.

Haos je nastao kada je Đedović saznao da je Sandra ugostila Mateu u njegovom stanu, da bi nakon toga Jovana Tomić Matora ustala i rekla da se će obračunati sa Sandrom nakon Elite.

Sada su pojavile prepiske u kojima se može videti da je Rešićeva ispitivala Mateu da li je nekome rekla da su bile u stanu kod Đedovića.

- Da bih se ja upalila i rekla nešto, niko nema dokaz o tebi, meni, vožnji kolima i spavanje kod Đedovića. Uradila sam sve moguće pretrese, ali sve ono jadna ja. Dobila sam sve skrinove - govorila je Sandra.

- Ti mene obaveštavaj - dodala je Matea.

- Matea, ovaj razgovor se nije desio. Ti ne znaš ko sam. Ovo ti kažem da budeš i ti mirne duše, jer sam i ja mirne duše. Matea, kad se razvedeš pazi sa kim se k*rvaš, povedi mene da proverim. Ti prvo mene povedi u Zagreb, da ja sve proverim, odemo u policiju, proverimo telefon. Ja ću da joj ugradim čip u kuče - dodala je Sandra, kako prenosi Pink.

- To je samo nedelju dana pred Matein ulazak, gde devojka sve potvrđuje i šalje mi prepiske, koje ja nikada nisam izbacila jer su iste one koje su izbacile Mina i Ana Sandra Rešić. Nakon toga se trudim kao Matorin prijatelj tada da nekako Matora sazna za sve to, dolazimo do toga da Matea dolazi i javno se suočava sa Matorom i Markom. Na dalje se sve napamet zna. Sandra Rešić. I samo da demantujem jedno, nikada Matoroj kada sam pevala žurku nisam rekla "nemam ja veze ni sa čim" šta već Matora priča. Nikada joj nisam rekla da je sve u redu, Matora me pitala na izlasku čujem da se Cica čuje sa mojom mamom, rekla sam da. A imam dokaze i na dalje, samo će sve to sačekati njihov izlazak. Kao i tužbe protiv određenih koji mi blate ime mesecima - piše "Pink".

