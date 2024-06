HITNO PREKINUT PROGRAM UŽIVO! Dušica Jakovljević i Ermina Pašović u žestokom SUKOBU, voditeljka pobesnela: Hoćeš ti da me učiš...

Nekadašnja rijaliti učesnica Ermina Pašović bila je gost u studiju do voditeljke Dušice Jakovljević, a u jednom trenutku došlo je do žestokog verbalnog okršaja između njih dve.

Naime, putem audio-poziva, u emisiji se uključila bivša zadrugarka, Sandra Rešić. Ermina je pokušala da se ubaci i prekine je u izlaganju, a Dušica ju je zamolila da se ne meša i kolegijalno sasluša drugu stranu, što je razbesnelo Erminu.

- Hoćemo li sada slušati celu priču, zašto me demantuje?! Priča pola sata i ništa ne kaže, nisam došla ovde da slušam njene šlagere - dobacila je besno Ermina.

- Ermina, slušamo sada Sandru, to je odluka produkcije da je pozovemo i čujemo šta će nam reći - istakla je Dušica.

- Sve je to to okej, ali samo vergla jedno te isto u krug - nastavila je bivša zadrugarka besno.

- Zato što ja to dozvoljavam u svom studiju - dodala je voditeljka.

- Ti to dozvoljavaš?! A zato mene prekidaš i upadaš mi u svaku reč - brecnula se Ermina.

- Zato što ste konfuzni i idete jedni protiv drugih - istakla je Jakovljevićeva.

- Ne, nego očigledno nisi upućena u priču - nastavila je Ermina vidno nervozno.

- Najbolje bi bilo da budem upućena u te vaše stvari - dodala je Dušica.

- Hoćeš ti da me učiš koji je moj posao? - brecnula se voditeljka.

- Hoću! Eto, hoću, očigledno! - povikala je Ermina.

- Kako se to ponašaš? Zato što sam Sandri Rešić dala reč i zato što slušamo njenu stranu priče? Slušaj me ovako... - istakla je Dušica, a zatim napravila kratku pauzu.

- Ponekad neki učesnici sebi previše dozvoljavaju ovde u studiju. Ja radim ovaj posao 25 godina, a ne ti, niti bilo drugi. Ja kada prekinem nekoga u studiju, to je samo da bi se neki deo priče, neki detalj koji "zapadne" za uši, posebno istakao, da bismo tome posvetili posebnu pažnju. To je moja procena i ja sam zbog toga ovde i za to vrlo dobro plaćena. Ovo nije tvoj monolog! Da li ja treba tebi da odgovaram na pitanja?! Ljudi, ja se ne raspravljam sa učesnicima, iako nisi više u rijalitiju, kao da jesi. Tako sa mnom nećeš razgovarati u mom prisustvu. Ovo je sve zbog gledalaca, ja sam ovde zbog njih!