"SAZNAO SAM DA MI JE OTAC NESTAO U RATIŠTU" Učesnici progovorili o NAJTEŽIM trenucima: Napustili smo Srbiju tokom bombardovanja

Učesnici "Elite" imaju zadatak da navedu svoj najteži trenutak u životu, a reč je prvi dobio Marko janjušević Janjuš.

- Ne bih pričao o tome, pričao sam o čemu se radi. Isti mi je najgori trenutak u "Zadruzi" i u životu, ovih zadnjih šest meseci... - rekao je Janjuš.

foto: Printscreen Pink

Milena Kačavenda dobila je reč.

- Napuštanje Srbije za vreme bombardovanja, moji roditelji su odlučili... To su bili neki mini kombiji i u 90 odsto slučajeva su odlazile majke sa decom - rekla je Kačavenda.

Ivan Marinković dobio je reč.

- Ceo taj period kada sam saznao da mi je otac nestao na ratištu i to je to. A što se tiče "Elite", to je kada vidim majku mog deteta da plače, to mi jako teško pada jer je ona neko ko nikome ništa loše nije uradila. Ne mogu da verujem kakav linč doživljava... - bio je ironičan Ivan.

foto: Printscreen Amidži šou

Maja Marinković je dobila reč.

- U životu definitivno abortus. Meni se to tada desilo prvi put u životu, naravno da sam jako teško prevazišla, bio je neko uz mene ko mi je pomogao da sve to prevaziđem, to nije Janjuš koji je trebao da bude tu, ponašao se kao da ga to ne intresuje, a nije mi to svojstveno ocu ženskog deteta. Ja sam bila klinka, nisam radila to sama sa sobom. Taj njegov odnos sa ženom nije završen - rekla je Maja.

- On kada je pričao sa mnom nije je hvalio, pričao je neke ružne stvari - rekla je Aneli.

- Kada sednu njih dvoje, biće karambol. Od tog posla nema ništa, da se razumemo. Ljudi koji ga ne poznaju, ja ga poznajem, bila sam s njim dve godine. Iz svog iskustva kažem da nema ništa od toga - rekla je Maja.

Bonus video:

02:58 Milena Kačavenda - Spremila sam nastup čim uđem u rijaliti