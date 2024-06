DA LI JE ONA JE OVA STARLETA PRVA UČESNICA ELITE 8? Nedavno saznala da je trudna, preživela pravi pakao, a sada donela ŠOK ODLUKU

Trudna bivša zadrugarka Deniz Dejm prokomentarisala je navode da će se pojaviti u novoj sezoni rijalitija Elita 8.

- Hajde, videćemo... Bile su već trudnice... Mene ćete svakako videti u najboljem izdanju. Prvi put se lepo osećam posle "Zadruge", i psihički, i fizički, karijera... Nek se paze ukućani, ako ja dođem, biće pakao!

foto: Printscreen

Deniz je istakla da se šokirala kada je ostala u drugom stanju.

foto: Printscreen/instagram

- Meni je to saznanje da sam trudna zaista bilo šokantno. Nisam očekivala, iskreno. Uvek sam se pazila, i evo, samo jednom nisam, i desi mi se to... Pomislila sam u jednom momentu da sam uradila pogrešan test! Međutim, uradila sam još jedan, uradila sam laboratorijske nalaze jer su tačniji. Tek posle nekoliko provera sam shvatila da sam zaista trudna. Nikako nije bilo planirano. Opustila sam se, iskreno, redovno se pazim kada su te stvari u pitanju. Ali, bila sam sa čovekom kojeg već dugo znam, testirali smo se na sve bolesti baš da bismo mogli malo više da se opustimo, i evo, prvi put kad smo se opustili, ostanem u drugom stanju. Koja je to slučajnost...

Međutim, kako je istakla, otac njenog deteta nije bio srećan kada je čuo vesti o trudnoći.

foto: Printscreen

- Mogu slobodno da kažem da je otac mog deteta kreten! Nisam mu ništa ni rekla, prvo sam okačila Instagram "stori", jer me je zanimalo kako će reagovati moji najbliži, ali on mi je odmah pisao i rekao: "Je l' se ti zaje*avaš sa narodom ili je to stvarno"? Mislim se, ko bi se tu zaje*avao, ali sam mu napisala da dođe i da razgovara. Međutim, kada je došao, napravio mi je haos: "Samo su problemi sa tobom, ako si saznala da si trudna, zašto nisi uzela pilulu za dan posle?! Samo su neki problemi sa tobom"... Kao da sam samo ja kriva! Kao da sam bezgrešno začeta - otkrila je Dejmova u intervju za Republiku, te priznala da ne bi volela da sa takvim čovekom ima dete:

- Ne mogu da verujem, ali sa takvim muškarcem koji je ovako reagovao ne želim da imam ništa, pa ni dete. Izbacila sam ga tada iz stana, ne želim da imam ikakav kontakt sa njim. Sama ću doneti odluku, a sa njim sada sve ide preko mog advokata. Nije lako biti samohrana majka danas, razmišljala sam ovih par dana. Sutra imam zakazan pregled, pa ću videti šta i kako dalje. Dala sam sebi vremena, ali mislim da nije trenutak da postanem majka, pogotovo sa ovakvim ocem. Moja majka je bila samohrana, meni je otac nedostajao u mladosti. Želim da moje dete ima sve - rekla Deniz.

kurir.rs/republika