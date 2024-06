SVI DETALJI JANJUŠEVOG UGOVORA SA PRODUKCIJOM! S bivšom ženom imao dogovor, ona odbija JEDNO DA URADI: 40 dana me nije zvala

Aktuelni rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš otkrio je detalje ugovora koji je potpisao sa čelnicima Pink televizije.

Janjuš je pred kamerama otkrio da mu je dozvoljeno da viđa ćerku Krunu kada su praznici, ali da mu to bivša supruga Ena ne dozvoljava.

- Nije me zvala za 40 dana. Po ugovoru ovde imam da viđam Krunu kada su praznici, a Ena mi je rekla da je više neće dovoziti, pa je vozač išao po nju. Eto, toliko o tome što se tiče dogovora za nju - rekao je Janjuš, a voditelj ga je potom upitao:

foto: Printscreen

- Da li smatraš da si i ti takođe taj koji bi trebalo da promeni neke stvari kod sebe, da bi sa Aneli normalno funkcionisao ili samo ona ne valja? - pitao je Darko.

- Naš najveći problem je bio poverenje, da li jedno s drugim planiramo ono što smo pričali ili je to bilo samo zezancija. Takođe, mislim da je i sa moje strane uticalo to da nismo jedno drugom verovali, ljubomora koja je preovladala dosta u našem odnosu i s jedne i s druge strane - rekao je Janjuš.

foto: Petar Aleksić, Instagram, screenshot Pink tv

- Jesi li imao potrebu, nakon što se ispostavilo da je trudna, da je pozoveš i kažeš onako ljudski i muški: "Izvini"? - pitao je voditelj Darko Tanasijević.

- Rekao sam joj to, sedeli smo zajedno. Ona i ja nismo bili jedno za drugo, to nigde ne bi vodilo. Jasan mi je stav, tu sam, ne znam da me neko ubeđuje na nešto kada ja kažem da sam tu - rekao je Janjuš.

kurir.rs/pink

Bonus video:

06:14 Janjuš diže Maju Marinković u nebesa