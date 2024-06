SANDRA REŠIĆ UŠLA U ELITU, ON JE ODMAH SATERAO U ĆOŠAK! Raskrinkala najveću aferu u rijalitiju, dokazi o LJUBAVNOM TROUGLU

Sandra Rešić ušla je u rijaliti program "Elita", te je otkrila sve detalje o velikoj aferi o kojoj su svi brujali.

Naime, Sandra je svedok ljubavnog trougla - Jovane Tomić Matore, Anite Stanojlović i Matee Car. Marko Đedović odmah je saterao Rešićevu u ćošak kako bi ispričala sve što zna o ovoj aferi.

- Ja saznajem da je tebe Anita prevarila krajem oktobra kada su Mina i Ana Spasojević dobile dozvolu od Matee da izađu javno i pošalju prepiske. Matea je mnogo ranije, od avgusta, pokušavala da uđe u rijaliti, da dođe do brojeva telefona i ostalo. Lejdi Di je videla prepiske, to je Jully objavila, ne znala, videla. Mene je Pink zvao kada su gostovale Ana i Mina, ja dajem intervju da to nije istina, kao glupak, ja nemam pojma. Drugog novembra, dva meseca nakon vašeg ulaska, pogledam emisije i pošaljem poruke Ani Spasojević, ona mi pošalje: "Sa Mateom, bila je kod mene u Jagodini, sve je istina..."

- Drugog novembra sam poslala Matei poruku da mi pošalje prepisku. Ja sam prva kontaktirala Mateu da mi ih pošalje lično i da saznam kolika je istina da je Anita prevarila. Znale su samo Jully i Matea koja joj je to rekla. Moja najveća greška i ja sve vreme govorim da niko od nas nije znao, da niko nije znao, dok Mina i Ana nisu iznele to na RED TV. Moja najveća greška koju pravim, da bi Matea došla i iznela ovde istinu što je pustim da ostane na par sati, ne na par dana, nego par sati...Ne postoji ta prepiska da sam dala adresu - pričala je Sandra.

- Je l' postoji prepiska napolju na kojoj piše moja adresa? - pitao je Marko.

- Ne, poslala sam joj pin...Ona je rekla da je bila u stanu posle emisije - rekla je Sandra.

- Rekla mi je Ermina da si poslala glasovnu poruku za manipulaciju mojih roditelja - ubacila se Matora.

- To je laž, a i ti si slagala kada si prišla meni, ja sam te potapšala i rekla sam ti: "Nemoj da plačeš", ja sam pitala Marka da li treba da mu pošaljem i rekla si mi: "Rekla mi je mama da se čuje sa tvojom Cicom", ja sam tebi rekla: "Da, čuje se sa Cicom". I da sam ti rekla, moja manipulacija tvojim roditeljima?! - rekla je Rešićeva.

- To mi je rekla Ermina da postoji glasovna poruka, ja sam rekla Matei: "Meni je stalo da se Matora nikada ne pomiri sa Anitom, jer će, kao što su njeni roditelji rekli da će biti zatvorena ako se pomiriš sa Anitom" - dodala je pevačica.

- I odakle ti ideja da je dovedeš u moj stan - pitao je Marko.

- Napravila sam glupost - rekla je Sandra.

- Vrlo dobro znam da ako je neko u jeku afere i znaš da ja ovde živim i radim i znaš da bilo ko ko me zaprati na instagramu da će biti optužen za teoriju zavere i da sam sve znao - rekao je Marko.

Sandra je progovorila i o prepiskama

Ja imam snimke poruka, skrinšotove i sve, a ne da kao oni da seku šta im odgovara. Ja sam nju do suočavanja sa Matorom sve ispitala, do najsitnijih detalja. Htela sam samo da Matora bude srećna i da se nije za*ebala. Meni je Matora rekla da je Anita najpažljvija devojka prema njoj. To je meni lično Matora rekla niko drugi. U tom trenutku Đedović i Matora nemaju blage veze šta se dešava napolju. Ja sam krenula Mateu da ispitujem kakve su pločice bile u kupatilu, sve do detalja da bih videla da li laže. Matea je čak i kontaktirala neku svoju drugaricu koja je bila upućena u sve to. Ja sam išla do toga da mi potvrdi sa koje strane je bila WC šolja. Verovala sam do poslednjeg momenta. Matea nažalost govori isstinu i moj jedini cilj je da Matora to sazna, makar kopala nogama i rukama - pričala je ona.

