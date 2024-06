IZVISIO 20 DANA PRED FINALA ELITE! Izbačen iz Bele kuće, sramno mali broj glasova, a odmah opleo o bivšoj

Bojana Pavlović, Miona Jovanović i Darjan Radomirović bili su kandidati za izbacicanje, a 20 dana pred finale izbačen je Darjan.

- Jedna osoba ima 48 posto, druga ima 39 posto, 12 posto i ko napušta ima 1 posto. Najviše glasova ima Miona Jovanović, Stanislav je drugi, Bojana ostaje i Darjan napušta Elitu.

- Darjane biće ovo paklena nedelja, jako mi je šokantno ko je vođa. Kako si zadovoljan sa učešćem?

- Moraju da mi se slegnu utisci, uspeo sam da pobedim samog sebe, da u moru materijalnih stvari sam uspeo da pobedim sebe i ostanem do ovde -rekao je Darjan.

- Da li smatraš pobedom to što si ostao duže od Sneže u rijalitiju? -pitala je Ana.

- Ne smatram pobedom ostati duže u rijalitiju od nje, ali sam je pobedio u drugim stavrima. Pojavila se u životu i otišla - rekao je Darjan.

- Kako komentarišeš odnos sa Miljanom? - pitala je Ana.

- To je osoba koja se retko viđa i sreće. Kod mene je uvek sve od srca, dopala mi se dvaput i bila mi je fina. Nije mi prišla kad sam krenuo i to je to - rekao je Darjan.