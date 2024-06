MIONA I STANISLAV SVE BLIŽI! Evo šta se desilo kada su prvi put ostali NASAMO: Na medenom mesecu sve razjasnili, nikad ISKRENIJI!

Miona Jovanović i Stanislav Krofak juče su imali venčanje u "Eliti", nakon čega su napustili Belu kuću i otišli na medeni mesec.

Njih dvoje su u razgovoru nasamo izneli sav prljav veš iz njihovog odnosa, te je Stanislav priznao kako je ostavio devojku zbog nje, kao i da ne može da razume kako može da dopusti da je Ša kontroliše i ponižava.

foto: Printscreen

- Zašto si uzimala moj telefon a ja ti nisam dao da uzmeš. Šta si našla u njemu? - pitao je Stanislav.

- Vidi, svašta sam našla. Poruke sa ženskim osobama, javljale su ti se devojke a ti si brisao poruke. Na moje oči si brisao, dokaži da nisi odgovorio kad si obrisao - rekla je Miona.

- Nisam ja njima nikada odgovarao na poruke - rekao je Stanislav.

- Ja mislim da je puno gore što ti on radi, ti dok nisi živela kod mene nisam znao da će odnos biti sto posto čvrst i zato sam to radio. On te sramoti na javnoj televiziji, govori ti katastrofalne uvrede, nisi ti maloumna da ne kontaš neke stvari, tvoje samopoštovanje srozao je na minimum. Svaka osoba koja ima razum vidi da to nije normalno. Ja ne mogu da te prepoznam sada i kad si živela kod mene. Ta divljačka ponašanja od tvog dečka su mi katastrofalna, kad sam video šta se dešava ja sam napravio haos. Ja znam kakvo je moje društvo, nisu oni papci, već su mi slali istinu. Da li je normalno da neko spominje bivšeg, ta ljubomora i ti prebačaji, ne mogu da verujem da neko može dopustiti takvo poniženje - rekao je Stanislav.

- On je možda jedina osoba koja veruje da će to sa nama biti okej kad izađemo napolje - rekla je Miona.

foto: Printscreen

- Od svih ljudi na svetu samo on u to veruje. U to vreme kad smo tek krenuli viđati ja sam bio u odnosu sa Leom. Ja sam zbog tebe ostavio Leu i to nije bilo sigurno, da sam hteo nešto sa drugom bio bih, ne bih ostao sa tobom - rekao je Stanislav.

- Jel ti žao što mi se nisi izvinila kad si ušla unutra? - pitao je Stanislav.

- Ti nisi pratio rijaliti i ustaješ tako pametan da govoriš da te je vređao - rekla je Miona.

- Ja sam pratio rijaliti prvih mesec dana i onda kad je bilo ono sa Lakićem prestao sam da gledam jer su mi slali razne gluposti - rekao je Stanislav.

foto: Printscreen

- Ja sam prvo bila prijatelj sa njim i onda sam mu pričala za moja nepoverenja, ja sam mu pričala za svingeraj i da li mu je to normalno. Ja sam te branila svaki put i rekla sam mu da ne priča ništa o tebi, o početku smo imali svađe jer sam te ja branila i onda ustaješ ti i govoriš da sam dozvolila da me blatiš -rekla je Miona.

- Meni nije normalno da on tebe vređa i da ti govori takve stvari, ja bih ga odmah ostavio. Ne znam kako neko može biti u odnosu da neko upravlja sa tobom - rekao je Stanislav.

- Mi smo bili svi u separeu jedne večeri a pored u separeu je bila jedna ženska i drug je okačio stori i napisao ful haus, približio je snimku i došao kod nas svih i svi podelili stori kao i ja, odmah sutra ujutru novinari objavili kako izlazim po splavovima sa devojkama. Onda sam ja imao grižu savest i pokušavao sam na sve načine da ti pošaljem poruku, onda sam ja išao na svaki način da ti pošaljem neki znak, onda sam se setio da stavim medu i negde da se napiše bebeks da se setiš od mene, kao da šalje Danica jer moje stvari nisu hteli da unesu. Ja šta da uradim nisam znao, uzmem dron i dođem tu, napišem flomasterom za tebe i onda sam ga pustio. Ostavio sam telefon i slika mi se izgubila, nestala mi je baterija i tad su me videli ovi iz obezbeđenja, ja sam morao da odem - rekao je Stanislav.

