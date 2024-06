"ZABOLELO ME JE KADA TE JE POVUKAO I NA SILU POLJUBIO" Stanislav otvorio dušu Mioni, sada sve shvatila: Dobio bi javno izvinjenje!

Razdovor Mione Jovanović i Stanislava Krofaka u hotelu, na medenom mesecu, se nastavio.

Stanislav je otkrio detalje oko ulaska u rijaliti, progovorio o tome šta ga je najviše zabolelo dok je gledao Ša i Mionu previše bliske.

foto: Printscreen

- Ja sam ti rekao da ne ulaziš ili da uđemo zajedno, kao i da ako uđeš naknadno da ti ne bih verovao. Mislio sam da ne bih išao do te granice da blejiš tu sa mnom.

- Mislim da si hteo da uđeš namerno da se ispromovišeš. Kad sam čula da si gostovao u emisiji, tad sam počela da sumnjam da ćeš da uđeš, imala sam u sebi osećaj da ćeš da uđeš ali nisam verovala - rekla je Miona.

- Najviše su me pogodili medvedići, kad ste stajali pred mesečnicu i on govori vidi Stanislave kako lep par i onda te je on na silu povukao da ga poljubiš. Ja u autu posle toga i neko me zove, tad sam video broj da me zove voditelj iz emisije, tad su me pitali da li bih došao da komentarišem i odbio sam. Rekao sam da me ne zanima sve to. Ja medijima nisam dva meseca odgovarao, kad me je nazvala devojka ja sam rekao da moram u Beograd poslovno za 10 dana, ona me zove posle 10 dana i kao gde ćemo se naći, ja dao intervju tad i posle došao na Dedinje u emisiju - rekao je Stanislav.

foto: Printscreen

- Zašto si imao potrebu da gostuješ da pričaš o meni? - pitala je Miona.

- Pa ja sam pričao za to što me je on ponižavao, posle su me zvali na sastanak. Ja se ujutru probudio i video koliko ima pregleda video, to je karambol bio. Posle sam otišao na sastanak i rekao da mi nije sila da uđem unutra jer imam posao napolju, tad sam potpisao ugovor, otišao u Zagreb, sredio posao i onda ušao ovde. Ne bi ni jedna budala odbila takve uslove -rekao je Stanislav.

- Ti si mogao na finalu da dođeš kao moja podrška i da dobiješ javno izvinjenje - rekla je Miona.

- 'Ajde da me je spominjao jednom nego svaki dan i da ja nisam ušao unutra ko zna kako bi se nastavilo - rekao je Stanislav.

