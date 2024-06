STANISLAV SKINUO ODEĆU SA SEBE, A O MIONINOJ REAKCIJI SVI BRUJE! Ubrzo je otišla, ali pre toga napravila nešto NEOPROSTIVO

Nakon svadbe Mione Jovanović i Stanislava Krofaka u "Eliti", njih dvoje završili su zajedno u hotelu, što im je medeni mesec.

Miona i njen biši otišli su u hotela kako bi se osamili, ali pod budnim okom kamera, i čim su stigli - odmah su se raskomotili.

Kao nagradu Stanislav je dobio masažu kaonagradu, a kada se skinuo, Miona je odmah skočila sa fotelje kao oparena i otišla u sobu kako ga ne bi gledala u ovakvom izdanju.

Ipak, ona je do sobe otišla dužim putem i kroz par sekundi odmerila Krofakovo telo. Sudeći po tome kako se Ša ponaša, ovo joj sigurno neće biti oprošteno.

Nakon što je završio opuštanje, ona se vratila u sobu i njih dvoje su u razgovoru nasamo izneli sav prljav veš iz njihovog odnosa, te je Stanislav priznao kako je ostavio devojku zbog nje, kao i da ne može da razume kako može da dopusti da je Ša kontroliše i ponižava.

- Vidi, svašta sam našla. Poruke sa ženskim osobama, javljale su ti se devojke a ti si brisao poruke. Na moje oči si brisao, dokaži da nisi odgovorio kad si obrisao -rekla je Miona.

- Nisam ja njima nikada odgovarao na poruke.Ja mislim da je puno gore što ti on radi, ti dok nisi živela kod mene nisam znao da će odnos biti sto posto čvrst i zato sam to radio. On te sramoti na javnoj televiziji, govori ti katastrofalne uvrede, nisi ti maloumna da ne kontaš neke stvari, tvoje samopoštovanje srozao je na minimum. Svaka osoba koja ima razum vidi da to nije normalno. Ja ne mogu da te prepoznam sada i kad si živela kod mene. Ta divljačka ponašanja od tvog dečka su mi katastrofalna, kad sam video šta se dešava ja sam napravio haos. Ja znam kakvo je moje društvo, nisu oni papci, već su mi slali istinu. Da li je normalno da neko spominje bivšeg, ta ljubomora i ti prebačaji, ne mogu da verujem da neko može dopustiti takvo poniženje - rekao je Stanislav.

Bonus video:

00:26 Peđa Jovanović na trajektu u Crnoj Gori