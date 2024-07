"HTEO SAM DA TE ZAPROSIM U RIJALITIJU" Stanislav priznao Mioni da je imao spreman plan: Sve je već bilo organizovano

Miona Jovanović i Stanislav Krofak nakon svadbe imali su iskren razgovor, tokom kog je on priznao da je imao u planu da je zaprosi, ali se to nije dogodilo jer ga je ona prevarila sa reperom Nenadom Aleksićem Ša.

Naime, Miona i Stanislav su tokom "Igre istine" otkrili mnoge nepoznate detalje o njihovom odnosu.

- Je l' si pričao nešto o prstenju, nekim signalima - pitala je Miona.

- Ne, imao sam plan. Kad si ušla, pripremao sam da dođem unutra i da te zaprosim za Novu godinu. Poslao sam Darku poruku, kako bi se to organizovalo - odgovorio je Stanislav.

- Zašto nisi bacila svo to prstenje bacila u jezero, kad te zezao? - pitao je on.

- Prstem nisi ti kupio, narukvicu jesi. Što bih bacila to jer to smeta Ša? Ja to tako ne doživljavam, ja volim sve da čuvam.

- Bunio si se što sam pričala neke stvari o tebi, a ti si pričao nekoj osobi, s kojom si bio mesec dana, neke stvari o meni. Zašto? - pitala je Jovanovićeva.

- Samo kažem da ili ne, to nisu moje reči. Ne bih to rekao ni njoj o tebi, ni tebi o njoj - rekao je Krofak.

- A smetalo ti je što sam ja pričala Ša. Mogao si da joj kažeš nešto - rekla je Krofak. Maja i ti komentarišete kako ja gledam u tebe - rekla je Miona.

Podsetimo, nakon što su se u rijalitiju venčali Miona i Stanislav oglasila se njegova ćerka.

- Gledala sam nešto malo, meni je lepo kad je on sretan, a juče se baš opustio. Ne želim pričati o njihovoj vezi jer to nije moja stvar. On je moj tata i njegov život je njegova stvar. Meni je najbitnije da je on srećan - poručila je ona.

