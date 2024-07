ADVOKATICA ANITE STANOJLOVIĆ OTVORILA PAPIRE: Svi detalji RAZVODA, laži isplivale na videlo, evo ko ima pravo na zarađene HONORARE

Aadvoka aktuelne učesnice "Elite" Anite Stanojlović, Jelena godorila je o razvodu Anite i Jovane Tomić Matore, kao i da li postoji mogućnost da dođe do modele imovine, tačnije zarađenih honorara.

- Koliko je sve to legitimno? Koliko taj zakon važi u Srbiji? - upitao je voditelj.

foto: Printscreen

- Anita i Jovana su zaključile partnerstvo osoba istog pola, u skladu sa zakonom Crne Gore, mi taj zakon nemamo, samim tim takva vrsta zajednice u našem pravnom sisteu nije prepoznata, ni dozvoljena. Imovina koju su one stekle, to su honorari koje zarađuju, one bi to mogle da ostvaruju pred sudom Crne Gore, u postupku deobe imovine stečene u životnom partnerstvu osobe istog pola. Spekulisalo se da će Anita da koristi, ali to je jednako, ako Anita ima 50% pravo na honorare koje je Matora zaradila, tako isto i Matora ima pravo. Jovana je mogla u Crnoj Gori, pažljivo sam analizirala zakon, mogla je da podnese tužbu u kojoj ističe da je Anita motivisana interesom ušla u tu životnu zajednicu i da se brak poništio kao da nikad nije postojao. Onda se postavlja pitanje koliko je osnovano to što govori - rekla je Jelena, Anitina advokatica, koja je nakon toga govorila o procesu prekida istopolne zajednice:

- Kad izađe razgovaraćemo o tome. Mi do sad nismo dobili nijedan akt o kom Jovana traži razvod te zajednice.

kurir.rs/pink.rs/prenelo I. L.

Bonus video:

04:03 Matora i Anita