PROCURILI ŠOK DETALJI JELENINE PREVARE: Sve se desilo u zatvoru dok je Ivan bio u odabranima

Takmičarka "Elite" Jovana Cvijanović iznela je šok detalje o aferi Jelene Marinković i Uroša Rajačića.

Ona tvrdi da je Jelena prevarila Ivana Marinkovića u "Eliti".

- Ja vidim da ovde reaguju mnogi što sam ja plakala. On mene prozivao da sam psihopata, a ja sam se samo zaljubila. On se sve vreme ograđivao od mene zbog Jelene, i sada mi je jasno sve to. Ja sam sedela blizu njih i preko puta Jelene videla sam da se dobacuju. Stefani ćuti danama i da je povučena, ona ne laže. Neću vam reći ko je rekao, a Stefani ne laže. Uroša dobro poznajem, on je sve ovo što je rekao on je slagao. On je sve vreme mene ubeđivao da ja nisam dobro, Janjušev poltron, on se odao kako čuva tri tajne od tri različite devojke. Odao se, a ja sam se poveravala Jeleni, mislila sam da ćemo se družiti napolju, a ona se sa mojim momkom. Ovo mi je jezivo, a on se pere i govori da sam ja bolesnica - dodala je Jovana.

- Janjuše, šta ti misliš? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ja moram da budem iskren, nisam znao za pojedine situacije i to što je bilo u zatvoru, ali da sam neđe primetio njihovo druženje jesam. Verujem da su oni mislili da sam ja znao sve, nisam. Mislio sam da su oni drugovi, ali ne mogu da kažem da ga ja ne bih izdao da mi je rekao nešto. Možda Ivan nije primetio, ali oni dobaciju jedno drugom i dobacuju se papirićima - rekao je Janjuš.

- Jeste vi imali temu Jelena? - upitao je voditelj.

- Jesmo kada mu je dala nešto slatko, ja sam video da su jako dobri, a mnogi nisu primetili neke stvari.

- Ivane, iskreno, ali kako je Stefani ovo ispričala, to možeš samo da budeš lud da izmisliš ovo. Jelena, ti si spavala sa devojkom u krevetu, a ona dođe sedam dana pred kraj rijalitija da si joj se to poverila. Devojka ovo ne bi lagala - rekao je Janjuš.

- Znate šta je fora, što su ovo za Jelenu rekla njena ekipa, a Ivan govori kako je to Đedovićevo maslo - dodao je Darko.

- Ovo nije zezancija, ovo je Stefani rekla i to je sigurno istina - rekao je Janjuš.

- Zola, kako ti ovo komentaišeš? - upitao je Darko.

- Stefani je meni rekla za neke stvari gde je meni rekla dok je bola u odnosu, Stefani mi je to rekla da se dešava to i njenoj drugarici Jeleni. I sada sam mnogo toga shvatio - rekao je Zola.

foto: Petar Aleksić

- Stefani, da li je Zola rekao istinu? - upitao je Darko.

- Jeste - govorila je Stefani.

- Jelena je spavala kod mene u krevetu kada je Ivan bio u odabranima. Ona je meni rekla šta se dešava i da to zna Slađa Bošković i rekla mi je da se to dogodilo u zatvoru, da su bili intimni. Ja sam joj rekla da će sve to pući u jednom momentu i rekla je da će se sve rešiti kada budu izašli napolje. Ja sam prenela poruku Urošu koju mu je Jelena napisala - rekla je Stefani tokom uživo programa nakon.

Ivan najavio razvod Ivan je posle najavio da će se razvesti od Jelene. - Ivane praviš me mutavom, kao da ne znam šta ja da kažem - rekla je Jelena. - Jelena da li ovim što se priča, tebe Ivan supitava - upitao je Darko. - Ja imam dosta godine, meni niko ne govori šta ja da radim, ja sve znam. Meni je bilo loše prošle godine kada je on ove konzumirao alkohol. On je užasan od kako opet pije. Ne pije on mnogo ali vidi se, sada sam ga pustila da pije tokom žurke - rekla je Jelena. - Jesi ti normalna, šta ti pričaš o alkoholu - dodao je Ivan. - Koliko si se putala žalila Stefani na Ivana - upitao je Darko. - Milion puta - dodala je Jelena. - Je l tako, e razvodim se od tebe - dodao je Ivan.

