OVO JE DEČKO SA KOJIM JE JELENA PREVARILA IVANA MARINKOVIĆA! Zgodni bokser je u rijalitiju imao drugu devojku, a onda raskrinkan!

Cimeri su odlučili da raskrinkaju Jelenu Marinković, suprugu Ivana Marinkovića i Uroša Rajačića, sa kojim je, kako tvrde, prevarila muža.

Jelena je navodno bila intimna sa Urošem, ali publika nije imala prilike da to vidi, te preostaje samo da se učesnicima veruje na reč, dok produkcija ne otkrije dokaze u vidu snimaka sa kamere iz spavaće sobe.

foto: Printscreen

Uroš Rajčić je, inače, bokser iz Pančeva koji je u "Eliti" bio u turbulentnoj emotivnoj vezi sa Jovanom Cvijanović.

- U Vojvodini sam se bavio boksom. Bavim se đubrivom, to mi je privatni biznis - rekao je on prilikom ulaska u rijaliti.

Kada je ušao u Belu kuću, Urošu se prvo svidela Anita Stanojlović, ali je uplovio u ljubavnu buru sa Jovanom, da bi joj na kraju rekao da je želeo samo fizički odnos sa njom.

foto: Petar Aleksić

On se navodno u rijalitiju upustio u vezu sa udatom Jelenom Marinković, a njihova afera je sinoć raskrinkala u lajv programu.

- Jelena je spavala kod mene u krevetu kada je Ivan bio u odabranima. Ona je meni rekla šta se dešava i da to zna Slađa Bošković i rekla mi je da se to dogodilo u zatvoru, da su bili intimni. Ja sam joj rekla da će sve to pući u jednom momentu, i rekla je da će se sve rešiti kada budu izašli napolje. Ja sam prenela poruku Urošu koju mu je Jelena napisala - dodala je Stefani.

Takođe, Janjuš koji se inače tokom rijalitija družio da Urošem potvrdio je da je došlo do preljube.

