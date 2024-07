"SAMO SE UDALJI..." Aleks priznala da je raskinula sa Filipom Carem, a on ima brutalnu poruku nakon njenin reči (FOTO)

Pobednica "Zadruge 6" Aleksandra Nikolić otkrila je da njena veza sa Filipom Carem, sa kojim je nedavno dobila ćerku Leonu, nije opstala, ali da je Car prisutan u njenom i Leoninom životu.

- Filip je otac mog deteta i ja stvarno neću pričati ništa ružno o njemu. Smatram da ne bi trebalo da pričam, kao ni on. On i ja kao par nismo mogli da funkcionišemo, prosto, neke stvari nisu mogle da se gurnu pod tepih i kao, hajde, idemo dalje. Čaša kada jednom pukne, ti možeš da se trudiš da je krpiš, zalepiš, ali uvek će negde cureti, prosto tako je. Meni su se uvek neki stvati vraćale i dolazilo je do nesuglasica, ali to ne umanjuje ništa njega kao oca mog deteta - rekla je Aleks u emisiji.

foto: Printscreen

Nakon ovoga se oglasio i Filip, koji je na Instagramu imao misterioznu poruku.

- Samo se udalji, sve ćeš da vidiš jasnije - piše u snimku, a neki su to protumačili kao poruku Nikolićevoj, s obzirom da su se razdvojili i žive u drugim državama.

kurir.rs/telegraf/preneo I.L.

Bonus video:

00:33 Aleksandra Nikolić mokra do gole kože