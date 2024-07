"ZALJUBILA SE, UROŠ JE FRAJER" Zorica Marković raskrinkala Jelenu Ilić: Ivan je POČEO DA PIJE, jer je VIDEO...

Pevačica i nekadašnja rijaliti učesnica Zorica Marković kaže da je ubeđena da se Jelena Marinković zaljubila u Uroša Rajačića zato što je lepši od njenog sadašnjeg supruga Ivana Marinkovića.

Pevačica tvrdi da je Jelena sve perfidno odigrala.

- Oni su totalno nebitni, šta reći o čoveku koji ima takav odnos sa decom? Gledajući sve to, postoje dve opcije. Prva je manje bitna, da je maslo isključivo njih dvoje. Makar tih poslednjih par dana da zakuvaju, da budu tema. Gledala sam njen intervju sa Darkom i zato mi je ta ideja prošla kroz glavu. Bila je hladna, samim tim, šta će udata žena na dušeku s njim? Možda samo žele da zavrte priču, jako su namazani. Druga opcija je ono što ukućani tvrde, da se ona zaljubila, dečko je stvarno frajer. Pogledajte na šta liči Ivan, tako da ona se zaljubila garant u Uroša - počela je Zorica.

foto: Printscreen TV Pink

Ona je otkrila je i zašto se desilo to da je Stefani Grujić tek sad odala Jelenu.

- Imali su druge bitnije teme u kući, pa se na ovo nije skretala pažnja, do tog zatvora. Matora zna sve to, ali štiti neke ljude. Stefani je to iznela jer je to neiskreno druženje, a ona je i neiskusna - kazala je Zorica.

Pevačica je potom pričala i na temu poruke koju je pronašao Marko Đedović.

foto: Petar Aleksić, Printscreen/Instagram

- Naravno da je to ona pisala, ali mislila je da se to neće saznati. Oni su svakako namazani, ali pre će biti da se ona zaljubila. Ako Ivan ima poverenja u suprugu, šta ima da priča sa Urošem? Kao on da mu kaže lično, važi. Da rijaliti traje još mesec dana, bili bi gotovi. Mada, jasno je da je to završeno. Počeo je da pije jer je to negde i video, samo nije hteo da prizna svima. Kako je ovo krenulo, to je put ka razvodu. To su sve foliranti, kakva crna ljubav? Tu nema b od braka jer ako je to ljubav, kako onda može da postoji emocija prema nekom drugom - tvrdi Zorica.

kurir.rs/pink

Bonus video:

00:16 Nove rijaliti učesnice vec prave prekršaje