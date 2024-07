"SVLAČIM SE, ONA ME UDARI PO STOMAKU" Klupko se odmotava: Jelena Marinković flertovala i sa ovim učesnikom Elite: Bilo je papirića

Voditeljka "Elite" Dušica Jakovljević sinoć je ugostila Nikolu Lakića, Vanju Živić, Darjana Radomirovića i Snežu Kušadasi, a njima se pridružio i Luka Majčica koji je zauzeo 29. mesto u "Eliti".

foto: Printscreen

Iste večeri kada je ispao Luka, u "Pretresu nedelje sa Milanom Miloševićem" raskrinkana je afera Jelene Marinković i Uroša Rajačića, a njen suprug Ivan Marinković slomio se kada je saznao za peting koji je njegova žena imala.

Voditeljka je Majčicu pitala šta misli o aferi Jelene i Uroša, kao i kako se oseća Ivan.

- Kakva je situacija? Kako je Ivan Marinković? - pitala je Dušica.

- On je jako žalostan. On bi njoj sigurno oprostio ovu situaciju, pričao sam sa Jelenom... Ona je pogrešila i nema šta da se priča. Pitao sam da li bi se pomirila, a ona je rekla da bi, ako se ne bi loše ponašao prema njoj i iznosio neke stvari. Ima ona to u sebi da hoće da švaleriše. To sam primetio, nemam šta da lažem - govorio je Luka, pa nastavio:

foto: Petar Aleksić

- Recimo, ja u garderoberu, svlačim se, ona me udari po stomaku... Dirne me po golom stomaku. Pa je tu i gađanje papirićima, i tako dalje.

Darjan je rekao da je i on imao slično iskustvo sa njom, te da se prema njemu Jelena ophodila isto kao prema Urošu.

foto: Petar Aleksić, Printscreen/Instagram

- Pola komplimenata koje je udelila Urošu udelila je i meni. Rekla je da sam prirodan, odvaljen od stene, da imam velike ruke, da sam prirodno jak i da sam kao oni iz teretane sa kojima vežba... Zato sam i tvrdio da se nije zaljubila u Uroša, nego je bacala koske muškarcima - dodao je Darjan.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

06:11 STARS EP 337