"OVO JE JAK UDARAC, TEŠKO DA ĆE BITI DOBRO!" Mikica Bojanić upućen je u SVE DETALJE braka Ivana i Jelene: Sver otkrio javnosti!

Pevač i bivši učesnik rijaltija Mikica Bojanić bio je jedan od malobrojnih gostiju na svadbi Jelene i Ivana Marinkovića, čiji brak će, kako navode mediji, uskoro biti okončan.

Mikica je, kako kaže, u šoku zbog Jelenine afere s Urošem Rajačićem.

foto: Kurir televizija

- Šokiran sam do te mere... Toliko stvari sam u životu video i prošao da malo šta može da me iznenadi. Svi znamo šta se dešava, šta se kroz ostale sezone dešavalo, ali nekoliko dana pre kraja da se desi sve ovo... Šta me je najviše šokiralo, taj njen bezobrazluk, ta hladnoća njena u svemu tome. Ne može niko nikoga da natera da živi sa nekim, ali da si toliko hladna, bez empatije, a živela si sa nekim... Svi mi napravimo greške, ali ovo... Ne da sam šokiran, nego ne znam šta da mislim, da može tako hladno da priča, da provocira, to je suština. Ona i dalje njega provocira kroz sve to. Šokiran sam, iskreno - naveo je za domaće medije Mikica, pa dodao:

- Sećaju se gledaoci da sam sa Ivanom bio jako dobar, ona je tad čak zamerala što je Ivan sa mnom pio... Posle toga smo se mi videli, bili smo na ručku sa mojom suprugom, upoznali se, ali vrlo kratko, ne da je poznajem, da sam se družio, izlazio ne znam ni ja koliko, pa da mogu da dam sud o njoj. Bio sam im na svadbi, ispoštovao, videli smo se u Novom Sadu, dva-tri puta, ništa više od toga.

foto: Printscreen

Bojanić je istakao da je mislio da su, nakon što su pregurali težak period, Marinkovići konačano "stali na noge".

- Imali su tuča, svađa, prošli su sve to, video sam da im je čvrsta veza. Stali su na noge, on se otarasio poroka, delovalo je da je to-to. Nisam imao nijednu zamerku, niti sumnju da nešto nije u redu. Pričali su o njihovoj budućnosti, letovanju, bio sam upućen da će ući zajedno u "Elitu", ali ovo mi nije bilo ni na kraj pameti - naveo je Mikica.

Bojanić je komentarisao i da li će se Marinković, posle Jelenine izdaje, ponovo vratiti starom poroku, alkoholu.

- Ovo je katastrofa. Ni u najluđim snovima nije mogao da pretpostavi da će mu se ovo desiti. Ne mislim da će lako moći da se izdigne iz svega ovoga. Znam da je istinski voli, ovo je baš udarac i teško da će biti dobro - zaključio je Bojanić.

Kurir/Pink

Bonus video:

01:00 TO JE KLUPKO KOJE ĆE TRAJATI DO KRAJA ŽIVOTA Marinković o odnosu sa Kulić: Plaše se prevelikog vezivanja Željka za mene