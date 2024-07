"KAZNU ĆE DA PLATI SLEDEĆIM UČEŠĆEM, ZA OVO JE ISPLAĆENA" Marija nakon Miljanine DISKVALIFIKACIJE: Prista bih da radim OVO u Eliti

Miljana Kulić diskvalifikovana je iz "Elite" pet dana pred finale, Marija Kulić prokomentarisala je ćerkin izlazak iz rijalitija.

- Miljana spava, ja imam još dve ćerke koje ne vole toliko eksponiranje. Što se tiče Miljanine diskvalifikacije, ne brinemo. Ona je isplaćena za svoje učešće, kaznu će da plati sledećim učešćem, videćemo kada će ući ponovo, mislim da će sad neko vreme da se odmori od svega. Nije nam prijatno kad pravi neke scene unutra, završila je sa svim ljubavima. Nismo očekivali pobedu, nije imala ljubavne priče, to sa Darijanom, znamo što je bilo. Nije mogla da izdrži priče koje se forsiraju, izašla je lepo i to je to - rekla je Marija Kulić.

- Sad odmaramo, ove vrućine, još neke obaveze imamo po Nišu, rešićemo to i idemo negde na more porodično. Više volimo more nego planinu, iako imamo apartmane na Zlatiboru. Pametnije je ulagati u nekretnine, da čovek ima vremena. Miljana možda ponovo uđe u rijaliti - govorila je Marija.

Na adresu Bele kuće stiglo je pismo Velikog šefa nakon što je Miljana diskvalifikovana uz stavku da mora da plati 50.000 evra.

- Miljana to ''plati'' tako što uđe u sledeću sezoni. Nisam bila za to ni da uđe u ovu sada, ali eto ubedili su je. Neću da ispadam budala i govorim kako je neće biti u Eliti 8, možda hoće, možda neće. Pojma nemam, to se sa njom više ne zna.

- Pristala bih da budem ono što je Goca Džehverović u "Eliti". Pokreće se Farma, možda ona tamo da ode, a ja u Elitu. Ipak ona zna više od mene o životinjama, ja znam o domaćinstvu. Mogu preko gugla da se informišem i govorim učesnicima šta da rade u štali, bila sam na selu, videla kako izgleda krava, kokoška, ovca, ali te poslove nisam radila. Odrasla sam u Nišu, nismo imali selo, odem kod babe i dede, vidim životinje, ali poslove oko njih nikad nisam radila. Bolja sam ja za Elitu, znam kako se vodi domaćinstvo, kućni poslovi. To bih volela i pristala bih, taman da vičem na Miljanu i tamo kad nešto ne počisti - govorila je kroz smeh Marija.

