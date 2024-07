"AKO IZABERE ŠA, MI ĆEMO DA OTKAČIMO NJU!" Mionina porodica Nenadu neće ni ruku da pruži, ogorčeni na repera: Stanislavu uvek!

Porodica Mione Jovanović snažno se protivi njenoj vezi sa reperom Nenadom Aleksićem Ša, koji je stariji od nje 20 godina.

Njeni najbliži, a posebno baka, ne žele ni da čuju za njega.

foto: Printscreen

Mionina baka Milica je poslala pismo u "Elitu" u kom ga je nazvala nasilnikom, zbog čega je on izgoreo, a sada se prvi put oglasila.

Milica je poručila da joj unuka mnogo nedostaje, a potom uporedila bivšeg zeta Stanislava Krofaka sa sadašnjim Ša.

- Stanislav je bio dva puta kod nas, bio je fer čovek. Nikoga nije pljuvao nikada, ni Mionu, nikada. A ovaj čovek (Ša), šta radi, čoveče, ovaj nam pravi haos u životu! On viče da je dobar... Koja dobrota, čoveče, gde mu je ta dobrota?! On ne zna šta je dobar čovek! U našoj porodici nikada niko takav nije bio, niko povisio ton nije. Čudim se Mioni, šta je njoj?! Za Novu godinu je rekla da ne može da ga ostavi, jer se plaši njega. Strašna stvar - u dahu je ispričala baka Milica u emisiji "Ne gledam ti ja to".

foto: Printscreen

- Šta je radio Vanji, šta je radio Tari?! Pročitajte što su davale izjave. On je dobar za izbegavanje! Ne zna Miona ništa, on je malo mlađi od Mioninog oca. Šta on ima od karijere, gde mu je karijera?! Prodao stan, pa kupio u Zemunu. Što, ako je tako uspešan, nije kupio u Beogradu na vodi? - zapitala se ona.

Izabraniku svoje unuke se neće javiti tokom superfinala, dok bivšem hoće.

- Ako ostane do superfinala, dolazimo. Dolaze otac, majka, brat i baba Milica. Kakav Ša, ja neću njega ni da pogledam. Stanislavu bih se javila, u svakom slučaju. Ša je i oca i majku, brata, sve... Molim lepo. Zašto bih Ša pružala ruku?! Nikome ne treba u životu! Miona, ako je njega izabrala, nas je otkačila, i mi ćemo nju da otkačimo i molim lepo - poručila je baka Milica.

Kurir/Alo

Bonus video:

02:05 MILOŠ BOJANIĆ OTKRIO DA LI SE VRAĆA U RIJALITI! Njegova kuća na moru meri se U MILIONIMA, a planira da jede smo ono što ulovi?