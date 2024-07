IVAN KRIJE VELIKU TAJNU JOŠ OD "ZADRUGE 6"! Marija Kulić otkrila: Nudio je i Aleksandri Nikolić i Filipu Caru, ali oni su odbili!

U "Eliti" se odvija prava drama otkad se saznalo da je Jelena Marinković prevarila supruga Ivana Marinkovića sa Urošem Rajačićem.

On je priznao da su bili intimni, a ona i dalje negira sve što je izrečeno, a o tome je za medije govorila Marija Kulić, koja je otkrila Ivanovu tajnu koju čuva još od šeste sezone rijalitija.

foto: Printscreen/Zadruga

Naime, Miljanina majka otkrila je da je Ivan nudio dogovor Aleksandri Nikolić i Filipu Caru prošle sezone, gde bi Nikolićeva smuvala njega, oženjenog čoveka, na šta nisu pristali.

foto: instagram printscreen/filip_car_capo_ck

- Ovo je 99,9% dogovor između Ivana i Jelene, prave priču, njega prave žrtvom pred kraj. Ivan je prošle godine pre "Elite" Filipa Cara pitao, ponudio da sa Aleksandrom prave priču. On kao oženjen, a ona kao preljubnica. Ivan je stari rijaliti igrač, zna on šta prolazi, eto sada na kraju da se pokrene priče o toj prevari, našao je kad će. Prošle godine je koristio dete za priču, a sada ženu. Našla je kad će da unište sve, strašno. Svesni su da na drugačiji način ne mogu da zarade novac, to za mene nisu ljudi - otkrila je Marija Kulić.

Kurir/Blic

