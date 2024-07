PRVA ISPOVEST JELENE MARINKOVIĆ POSLE PRELJUBE! Otkrila sve o intimi sa Urošem, tresla se, pa progovorila oBEDNOM životu sa Ivanom

Ivan Marinković u "Eliti" je saznao za neverstvo supruge Jelene, a nakon toga počeli su da iznose sav prljav veš iz svog odnosa.

Jelena je sada, prvi put, progovorila o detaljima prevare, a kako je istakla, ne zna šta je bio okidaš za prevaru.

- Nisam ni sada iznela skoro ništa. On me je provocirao, ja sam izgovorila neke sitnice, ali neke krupne stvari ne bih nikada. Ne želim da brukam ni sebe ni njega. Bilo je svađa i svega, provocira me i pokušava svašta iz mene da izvuče - rekla je Jelena.

- Jel misliš da tek sledi najgore? - upitao je Milan.

- Da on ume da bude baš brutalan i radiće sve da me povredi - rekla je Jelena.

- Šta znači da nikada nećeš imati decu? - upitao je Milan.

- Nama se ovo nikada do sada nije desilo, nikada me ovo nije povredilo kao danas što je rekao. Ivan namerno aludira na abortuse, to su ovde ljudi govorili. Činjenica je da on to nije želeo, moja krivica je što sam bila sa njim toliko godina, a on nije želeo. Nije bio uz mene kada je trebalo - rekla je Jelena.

- Jel si razmišljala da ukoliko bi ostala trudna, pokazao se kao loš otac prema svojoj deci, da li si pomislila da će i prema vašem biti takav? - upitao je Milan.

- Nemaš pojma koliko sam razmišljala o tome. Ispovedala sam se i postila. Uvek sam mislila da se pored mene smirio, doveo u red i da će i dalje neke stvari da rešava u životu. Bio je pomak prošla sezona i njegov odnos sa Željkom. On je pesimista i lako odustaje od stvari, ja sam ta koja se uvek borila i trudila. On je čovek koji nije dovoljno ambiciozan, a meni je smetalo jer sam u nekim momentima osetila da i ja postajem to pored njega. Ja sam se skroz povukla od medija i svega jer me je bilo sramota mojih postupaka - rekla je Jelena.

foto: Pritnscreen

- Šta je bio okidač da se upustiš u romansu sa Urošem? - upitao je Milan.

- Ne znam. Ivan je došao da mi kaže da sam ja uradila to na prljavom dušeku, rekao mi je da taj momak ne želi da me pogleda. Ja sam rekla nije bitno, nisam sa Urošem ni progovorila. Sipao mi je danas vodu, ali ja bih popričala sa njim, samo smatram da nisam ja ta koja treba da prilazi. Nije se postavio kao muškarac, ali nisam ni očekivala. Ne znam šta je bio okidač. Osetila sam nešto drugačije i ja sam to Urošu odmah rekla. Čim je on mene pitao da li ćemo se videti napolju, ja sam njemu rekla da imam slobodu. Jako mi se dopao, Slađi sam sve rekla. Pogledala sam ga u oči i rekla Bože kakve oči on ima. Slađa je bila šokirana pitala me da li sam normalna? Ja sam razmišljala šta mi se desilo, ali svaki put kad bih ga videla to bi se produbljivalo. Jedva sam čekala da sednemo svi za sto da se gledamo i pričamo. Pričali smo o mnogim stvarima i meni se to dopalo. Nisam mislila da nije inteligentan, ali je dozvolio sebi da se neko sp*da sa njim. Rekla sam Stefani da mi se sve sviđa kod njega. On ima faze kad bude jako bezobrazan, ali tako lepo govori. Sve mi se dopalo kod njega - rekla je Jelena.

- Da li si osetila povratnu reakciju? - upitao je Milan.

- Osetila sam, ali kada sam poslala čokoladicu i on je rekao da ne bi bio sa mnom, meni je to udarilo na ego i prestala sam da mu se obraćam. Jednom smo se susreli on je mene pitao zašto me nema da se družim sa njima. Do zatvora sam ga izbegavala - rekla je Jelena.

- Šta si osetila kada si legla pored njega? - upitao je Milan.

- Pa to nije bila samo privlačnost, ne bih mogla da spavam sa nekim, a da je samo to. Nešto je bilo previše jako, kada je ušao u zatvor ja sam pomislila jel moguće? Mislila sam da mu se ne dopadam. Malo smo popričali i ja sam nešto osetila. Desila se ta intima, gledali smo se satima, a posle smo pričali. On je rekao Stefani da kada sam ga pogledala, on je shvatio da je to to - rekla je Jelena.

