ŠOK U ELITI DVA DANA PRED FINALE! Još dvoje ispalo, a svi u čudu što on ne ide u SUPERFINALE, opleo po bivšim cimerima

Lazar Čolić Zola i Jovana Cvijanović napustili su sinoć, 10. jula, "Elitu".

Nakon toga su se uputili u studio, a Zola je najpre prokomentarisao odnos Mione i Ša.

- Jedan toksičan i bolestan odnos. Ponaša se kako da joj je zadnja rupa na svirali. Nije ni on normalan u ljubavnim odnosima, ali treba da mu bude zahvalna jer se maksimalno trudi oko nje. Da je Stanislav dao zeleno svetlo, ona bi mu se vratila. On to nije uradio, zbog toga Miona ostaje pored Ša, samo da ne bi ispalo da je raskinula par dana pred kraj. On je voli previše, ne može da je ostavi, ali ni to nije opravdanje. Ja smatram da Miona i ne misli o tome kakvu sliku o sebi šalje - rekao je Zola, pa se dotakao odnosa Stanislava i Maje:

- Polako mu se uvlači pod kožu. Mislim da među njima nije kraj.

Zatim je Jovana dala svoje mišljenje o Urošu Rajačiću i prevari Jelene Marinković.

- Mislim da žene koje imaju taktiku bolje prolaze. Muškarcima dosadi, ako žena odmah pokaže emocije - rekla je Jovana, a zatim je Zola dodao:

- Ona je prelepa devojka, samo da poradi na ponašanju.

- Bila sam zaljubljena u Uroša, mislila sam da je kvalitetan momak, ali pao mi je u očima. Jeleni sam sve pričala, ovo mi je jezivo. Ona se malo više pogubila u tom odnosu, ne verujem da se on zaljubio u nju - rekla je Cvijanovićeva, pa nastavila:

- Rekla sam da sam odmah nešto primetila. Bili smo zajedno, kad je bio taj zatvor. Imali smo dogovor da možemo da budemo u odnosu, ali da se niko ne muva ni sa kim. Rekao je da ništa nije radio, znači lagao me je. Najjezivije mi je što me je stalno ispitivala kakav je on u krevetu. Ne znam kako je mogla da me gleda u očima, i dalje sam u šoku. Mogla sam ruku da dam za nju.

Za kraj se dotakla nove devojke MC Stojana:

- Želim mu sreću, znam da mu je najveća želja da postane otac. Bili smo kratko u vezi, ali radili smo na tome - kazala je ona.

