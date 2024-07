JELENA PRIZNALA DA JE ZALJUBLJENA U UROŠA: Nije mi falio... , već pažnja! Nakon što je ogolila dušu, Janjuš je URNISAO

Ivan i Jelena Marinković zajedno su šest godina, a prošle godine su napravili i veliku svadbu. Po svemu sudeći njihov brak neće još dugo trajati, a sve zbog Jelenine afere sa Urošem Rajačićem. Njihovo flertovanje trajalo je dva meseca, a sve je kulminiralo kada su zaglavili zajedno u zatvoru. Tada su se njih dvoje mazili ispod pokrivača, a kako je Rajačić rekao, to je trajalo oko dva sata. O svemu što se dogodilo Jelena je danas govorila u radio-emisiji "Amnezija".

- Žao mi je naravno, svega što se desilo i što je stavljen u takvu situaciju. Žao mi je što sam osramotila njega i sebe, žao mi je što se tako desilo. Ja sam bila iskrena kad sam razgovarala sa Milanom, za stolom kad me neko poremeti padnem u vatru, pa se izvređamo, što je užasno. Ja bih trebala da ga razumem, ali me isprovocira. Nije lepo i nije prijatno i meni bude teško, pa se sklonim. Vređamo se, katastrofa se ponašam, ali nije ni meni lepo. Misliš da mi je super? Ne spavam i ne jedem, ne znam šta ću sa sobom - govorila je Jelena.

- Da li misliš da ti neko veruje? Kako neko da ti veruje kad tražiš da Uroš prizna emociju prema tebi - rekao je Janjuš.

- To nije traženje da nešto prizna. Rekla sam da smatram da on nema iste emocije kao ja, a traži se da ja kažem da sam zaljubljena. Ja jesam verovatno zaljubljena i zato sam to uradila. Shvatila sam da ne osećamo isto, pa šta onda da tražim da neko prizna? Ja sam svesna svega i braka shvatila da rušim, a on je slobodan. Ja sam to verovatno napravila jer sam zaljubljena - pričala je ona.

- Ponašanje kao tvoje još nisam ovde sreo - poručio je Janjušević.

- Da je Uroš prihvatio da bude sa tobom u vezi da li bi pristala da budeš sa njim? - pitao je Janjuš.

- Ne, jer vidim da nije iskren. On da se zaljubio kao ja bili bismo verovatno zajedno, ali ne ovde, završava se za dva dana, pa idemo da vidimo da li može. Ne znam da li bih, morala bih da provedem neko vreme sa njim - odgovorila je Jelena.

- Kako si uverena da bi kuma tebe podržala? - pitala je Milena.

- Kakve veze ima da li bi podržala? Ako bi pokrivala videli bismo se jednom. Imala sam u planu da se vidim sa njim i da vidim da li je to to i da kažem ćao braku. Ja njega u životu nisam prevarila, a da jesam ne bih bila sa njim - dodala je Jelena.

- Da možeš da vratiš vreme da li bi ponovila isto? - pitala je Kačavenda.

- Žao mi je... Nije mi falio muški polni organ, nego mi je falila pažnja. Ja da sam želela, dobila bih. On se nije izjasnio da je hteo, da je mogao. Ja sam bila na dušeku, mazila sam se i bilo mi je prelepo. Nisam imala osećaj da je zatvor, bilo je lepo gde god da smo se našli. Brak nije bio savršen, ni veza, bilo je mnogo lepih stvari, prevazišli smo mnogo stvari... Mislila sam da će potomstvo da se ostvari, dugo mislim da Ivan to ne želi, ali sam se udala jer sam ga volela. Razmišljala sam da volim tog čoveka, htela sam da se venčamo - rekla je Jelena.

