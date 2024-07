JELENA I UROŠ ODLEPILI JEDNO ZA DRUGIM! Pali i vreli dodiri, ne mogu da se SUZDRŽE: "Da li je moguće da si se TOLIKO ZALJUBILA?"

Jelena Marinković i Uroš Rajačić osamili su se u "Eliti" , te su rešili da detaljno porazgovaraju o svom odnosu i donesu odluku šta je najbolje za njih dvoje, a u jednom trenutku pali su i vreli dodiri.

-Ti pričaš kako niste imali se*s, pričaš kako nije imalo strasti, ali si se opet udala za njega pre 7 meseci. Pričaš nešto što nije istina i kažeš mi posle ja to nisam htela bila sam ljuta. Ja ne mogu da razumem ovo, ja sad trebam da gazim preko tebe da bih sebe opravdao. Što me sada ne pitaš, ti se ovde sve slažeš sa mnom, a onda za stolom pričaš drugo. Posle razgovora sa mnom ti odeš kod njega da tražiš slatko. Posle mi kažeš lupa rukom, u je*ote, pogledaj moje ruke, a sad se ti brineš da li će on da izudara ruku. Ja ne znam šta da mislim, pored svega ja pričam i mislim isto. Ja sam prihvatio odgovornost - rekao je Uroš.

-Meni to smeta što ti prebacuješ da si prihvatio krivicu. Jel tebe neko tera da to radiš? - upitala je Jelena.

foto: Printscreen Pink

-Ko priča o moranju. Ja pričam jedno, ti pričaš drugo. Kad sam rekao da nešto ne želim. Po svim tvojim parametrima ja zaključujem da je jedini problem što nisam rekao da sam zaljubljen - rekao je Uroš.

-Nisam ni ja zaljubljena u tebe, tako da smo jedan jedan. Slažem se sve ostalo - rekla je Jelena.

-Je*ote jel moguće da se ti ponašaš kao da ti imaš 15 godina. Jel moguće da si se toliko zaljubila - rekao je Uroš.

-Za koliko će da ti brada poraste? - upitala je Jelena.

-Isto za koliko tebi laži da ispare - rekao je Uroš.

foto: Printscreen Pink

-Pustila sam kosu, juče si mi rekao da sam lepša - rekla je Jelena.

-Jel se osećaš kao da imaš preko 16 godina? - upitao je Uroš.

-Da, 25 - rekla je Jelena.

-Jel ti kapiraš da si imao se*s sa Jovanom dva dana posle zatvora? - upitala je Jelena.

-Baš sam bio pijan. Je*iga jesam pogrešio - rekao je Uroš.

Podsetimo, Ivanu je ljubavnik Uroš priznao u oči šta je radio sa njegovom suprugom Jelenom, nakon čega je Marinković poručio Jeleni da sledi razvod i njeno iseljenje iz njegovog stana u Beogradu.

Bonus video:

01:56 POZNATI RIJALITI PAR PREKO NOĆI DOŽIVEO VELIKU PATNJU: Ovako sada živimo! Nekada vas uveseljavali, a sada proživljavaju NOĆNU MORU