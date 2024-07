"SVI SE TAMO SNALAZE, SITUACIJA JE GNUSNA!" Jovana Cvijanović napustila "Elitu", pa otkrila sve TAJNE koje javnost napolju ne vidi

Jovana Cvijanović izbačena je iz "Elite" dva dana pred veliko finale, a čim je napustila imanje, otkrila je sve tajne koje gledaoci nisu mogli da vide.

Na samom početku razgovora Jovana je otkrila da li je zadovoljana svojim učešćem.

foto: Nemanja Nikolić

- Za mene je to bilo jedno ogromno iskustvo, nešto novo i potpuno drugačije. Zadovoljna sam jer sam opstala toliko dugo i shvatila da sam prilagodljiva, ali imam dosta toga sebi da zamerim. Svakako gledam sada da idem dalje, da mi ovo bude jaka pouka i da budem bolja verzija sebe - rekla je Jovana, a onda otkrila da li bi nešto promenila da može:

- Što se tiče sebe, volela bih da ojačam i da ne dajem sanšu osobama koje me povređuju.

Potom je istakla ko je po njoj u "Eliti" najiskreniji, a koga je provalila da najviše laže.

- Teško pitanje i još teži odgovor. Svi se tamo snalaze, nekad su potpuno iskreni, a nekad po potrebi i lažu. Aneli je osoba koja jako folira, a Miona. Miona mi je čak i veći folirant od Aneli.

Kada je reč o ljubavi Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović, Cvijanovićeva ističe da Miona sve folira, kao i da bi odavno ispala da nije sa reperom.

foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić, Printscreen/TV Pink

- Kao što rekoh, Miona folira, da joj nije Ša ona bi davno ispala. Ta devojka nema šta da ponudi. Nema osmeh na licu, ne pokazuje emocije. Sve se svodi na to da je nedodirljiva. Nisam baš sigurna šta će ledena kraljica ponuditi ni svojoj publici kada izađe. Svi smo mi emotivci. Nije ni malo naivna i čedna devojka. Imala je i te kako afera ali nisam ja ta koja o tome treba da priča. Saznaće se sve. Ona i Ša neće opstati napolju. Stanislav i ona su bili zajedno, ne bi bilo ni logično da nema pogleda, ali mislim da je i njemu ta vostana figura dojadila. Devojka je dosadna i bez harizme, prepuna neke mržnje.

Kada je reč o odnosu Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša Jovana smatra da je među njima bilo samo strasti.

- Između njih je bilo varnica i strasti, ali mislim da je to to. Doprineli jesu rijalitiju, tačno je, ali Janjuš je Janjuš, da on nije takav zanimljiv i duhovit, ni to ne bi opstalo i neće opstati, sigurna sam. Ta devojka ima druge ciljeve.

foto: Printscreen

Upitali smo Jovanu i da li prava prijateljstva u rijalitiju postoje ili ipak svako gleda sebe.

- To ću tek videti. Postoje osobe koje su mi super, Milena, Maja, Ivan, Stefani, Munja, Nemanja iako je i on svasta govorio za mene ali videćemo.

Za sam kraj Jovana je progovorila o trenutno najaktuelnij temi u Eliti, a to je ljubavni trougao između Ivana Marinkovića, Jelene Marinković i Uroša Rajačića, te istakla da je Uroš treba da joj bude zahvalan jer je zbog nje ostao duže u rijalitju.

- Uroš mi mnogo duguje, bar krunu, da mu nije bilo mene ispao bi davno. Loš je. Žao mi je što mi se dopao tako loš čovek. I žao mi je Ivana, niko ovo nije zaslužio. Ne bih dalje pričala, ali situacija mi je gnusna.

Kurir/Espreso

Bonus video:

06:14 Janjuš diže Maju Marinković u nebesa