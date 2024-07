MALOLETNI BRAT ANĐELE ŠPARAVALO OTIŠAO OD KUĆE! Nakon napuštanja "Elite" nije ga NI ČULA NI VIDELA: Znam da je sigurno povređen...

"Elitu" je večeras napustila Anđela Šparavalo, koja je u javnosti poznata zbog turbulentne veze sa Bojanom Pavlović i drame njene porodice koja se nikako nije slagala sa njenim izborom.

Prvi susret Anđele sa majkom i ocem dogodio se odmah po napuištanju imanja, u Šimanovcima, nakon što se njena majka uključila u uživo emisiju "Finalna izbacivanja" i poručila joj da će otac i ona krenuti po nju, iako su joj ostavili pasoš u Šimanovcima i otac joj brutalnom porukom poručio da su za nju njihova vrata zatvorena.

- Iskreno nisam zadovoljna učešćem - rekla je ona kratko, uz obrazloženje da će o celokupnom razgovoru sa roditeljima, majkom Aleksandrom i ocem Aleksandrom govoriti večeras u emisiji "Finalna izbacivanja".

Da li se susrela sa svojom bakom, koja je, tokom Anđelinog učešća, zbog njenih postupaka bila zdrarvstveno jako loše.

- Nisam se još čula sa bakom, tek treba da se čujem sa njom, provela sam više vremena sa majkom i tatom - rekla je ona, te spomenula i brata Đoleta, koji joj je poslao potresnu poruku u "Elitu":

- Nismo se čuli, sutra ću sigurno da odem kod njega, on je kod bake...Ne plašim se, znam da je sigurno povređen i sve to, ja to razumem, ipak je on mali, prolazio je u školi sve i svašta, pokušaću da mu objasnim sve - rekla je ona.

Što se tiče odnosa sa Bojanom Pavlović, kratko je poručila:

- Sve ću to da ispričam večeras, čućete.

