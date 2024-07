"SUMNJALA SAM, NIJE MI SE DAVAO..." Miona pred sam kraj Elite o vezi sa Stanislavom, evo da li se kaje zbog odnosa sa Ša (VIDEO)

Noć pred Super finale Miona Jovanović i Stanislav Krofak sumirali su utiske ove sezone. Kada je pevačica ušla u rijaliti bili su u srećnoj vezi, a on ju je čak i ispratio do karantina.

Na samom kraju Elite, seli su kao bivši partneri i progovorili o svom odnosu.

foto: Printscreen

- Moguće da sam ja davala povoda da ljudi misle da nije kraj jer sam želela da se neke stvari reše. Nakon hotela mi je bilo lakše, sve smo rekli, sve se saznalo. Pao mi je kamen sa srca - dodala je Miona.

- I meni je lakše, i to šta bi bilo kada bi bilo. Meni je bilo bitno da ona shvati da ja nisam tako loš kao što Ša priča. Ona zna kakav je bio odnos, i to je to. - dodao je Stanislav.

- Šta bi bilo da se desila beba? Ti si ušla ovde kao par osoba koje su ušle u rijaliti - upitao je Milan.

- To bi bilo drugačije, ja sam mislila da sam trudna kada sam ušla - rekla je Miona.

foto: Printscreen

- Ja sam nju upoznao i oduševio sam se, ona je devojka koju sam doveo kući. Meni je ona ostavila utisak da je prava. - dodao je Stanislav.

- Miona ko si ti? On te hvali sve vreme, Ša te vređa - upitao je Milan.

- To sam sve ja, jednostavno sam takva. Ja sam Stanislava dizala u nebesa - rekla je Miona.

- Da li si se pokajala? - upitao je Milan.

- To se prirodno dogodilo, spontano se dogodilo, bila sam poremećena za novu godinu, tada sam skapirala šta sam uradila. Ne kajem se, ali trebalo je drugačije. Ne mogu da poredim ta dva odnosa, a ja u svakom vidim perspektivu - rekla je Miona.

- Ja sam samo sa Mionom bio u vezi - dodao je Stanislav.

- Dok sam ja njega upoznavala sumnjala sam, nekako mi se nije dao sto odsto, nešto mi je falilo, nisam bila sigurna u njega. On je meni pomagao, ali ja nisam toliko radila. Ja sam ta koja je menjala neke stvari - rekla je Miona.

foto: Printscreen

- Da li bi ti ostala sa njim da je došla za novu godinu - upitao je Milan.

- Ne znam , šta bi bilo kad bi bilo. Da sam ga videla, možda bi bilo drugačije - rekla je Miona.

- Ona je druga osoba kada je ovde, druga kada je sa njim - rekao je Stanislav.

- Mi se bockamo, čačkamo. Nemamo se*s od kako je Stanislav ušao , ali ja to ne želim ovde - dodala je Miona.

- Za to se uvek nađe vremena - dodao je Stansislav.

- Toga me je zaista sramota, malo sam se zanela - rekla je Miona.

- Ti Ša pretiš Stanislavom - rekaoo je Milan.

- Ja njemu ne imitiram bivše devojke što bi on imitirao mog bivšeg. Njemu je Stanislav bolna tačka - rekla je Miona.

