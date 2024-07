PRVI SUSRET ŠA I MIONINE PORODICE! Nisu hteli ni ruku da mu pruže, majka spremila ŽURKU kod kuće: Miona mora da odluči, ILI-ILI!

Nenad Aleksić Ša izašao je iz "Elite". Sačekao ga je njegov otac Zoran, dok porodica njegove devojke, Mione Jovanović, nije želela ni da mu pruži ruku.

- Neka odluči Miona, neću ja ništa da kažem. Ona ide sa nama, ako ode kod njega, kod nas ne može. Odluka je doneta, da ide sa njim, ali odluka može da se promeni - rekla je njegova baka.

foto: PrintScreen

- Meni je danas rođendan, ne bih komentarisala Nenada. Narod zna sa kim treba da krene kući, sa mnom na žurku! - rekla je njena majka i dodala:

- Postoje snimci, ovo nije normalno ponašanje, moja ćerka ima modrice od tebe, lupaš o sto, unosiš joj se u lice, ona se trese. To nije normalno.

foto: Printscreen

- Voleo bih da imaš žensko dete, da nađe 20 godina starijeg, to prvo, a drugo, opstaju prave ljubavi, normalne, a ovo tvoje ponašanje nije normalno. Toliko - rekao je Mionin otac, dok je Ša branio njihovu ljubav.

- Nadam se da ne tvrdite to da sam je tukao, to su budalaštine. Ćerka će vam reći i sama da li sam je pipnuo ikada. Znam da je razlika u godinama veliki problem, ali prava ljubav će opstati. Ljubavi, volim te, idemo posle kući! - vikao je Ša pokušavajući da dopre do Mione koja je i dalje u dvorištu, u trci za pobedu.

