"MAJKA ME JE UBEĐIVALA DA JE ŠA LOŠ" Prvi intervju Mione Jovanović nakon napuštanja Elite, pomenula reperovu BIVŠU ŽENU!

Pevačica Miona Jovanović, po izlasku iz rijaliti programa "Elita 7", progovorila je o svom odnosu sa Nenadom Aleksićem Ša, Stanislavom Krofakom, ali i porodicom.

Miona Jovanović zauzela je osmo mesto u superfinalu rijaliti programa "Elita 7". Pevačica je po dolasku u studio ušla u žestok sukob sa roditeljima i babom, a sve zbog njene turbulente veze sa Nenadom Aleksićem Ša.

foto: Petar Aleksić

Jovanovićeva se, nakon razgovora sa Dušicom Jakovljević, obratila i okupljenim medijskim ekipama, a tom prilikom sabrala je utiske, te prokomentarisala svoje odnose sa reperom, bivšim dečkom, Stanislavom Krofakom, ali i porodicom.

Najpre je otkrila ko će koga da "otkači" sada, kada je rijalitiju došao kraj.

- Niko neće nikoga da otkači - kaže Miona, a zatim ističe da nije u toku sa dešavanjima između Aleksića i Jovanovićevih.

- Ne znam šta se dogodilo između mojih roditelja i Ša. Oni su njega napali, bilo mi je krivo zbog toga. Apsolutno nemam nikakve modrice od strane njega, kao što kažu. To su sulude stvari. Dosta nas je imalo modrice tamo od komaraca, češanja, sedenja. Nijedne sekunde me Nenad nije udario. Da jeste, to bio bi pakao.

Miona se pred okupljenom sedmom silom posvađala sa majkom, pa je iznela detalje tog sukoba.

foto: Petar Aleksić

- Majka me je ubeđivala da je Nenad loš i da se o njemu priča svašta loše. Gluposti. Pa, i o meni se piše svašta, da li to znači da je sve istina?! U meni sada nije proradio nikakav inat, ali su se moji roditelji preopteretili i istripovali neke stvari. Mama se potresla, loše je. Nije mi prijatno, nije mi svejedno. Razočarala sam ih. Nisam to bila ja, previše je bilo psovanja. Pogubila sam se... Telefoni su mi u Kragujevcu, to me je iznerviralo. Razočarala sam se u njih, ali ih i razumem. Moji su, pa su moji. Idem po telefone i odmah se vraćam kod Ša. Pokušaću da ih dobijem natrag. Želim da provedem sa njim noć, tačnije ne samo noć. Već i ubuduće.

Bivša supruga Nenada Aleksića Ša, Vanja, istakla je da je muzičar prema njoj bio nasilan, a zadrugarka smatra da to sa njom neće biti slučaj.

- U životu je sve moguće, ali s obzirom na to da sam čula kako se ponašala prema njemu, smatram da on prema meni neće tako da se ponaša. Nisam ja kao ona.

Neizbežna tema bio je i njen bivši partner, MMA borac Stanislav Krofak.

- Stanislava ne volim, to je apsolutna istina. Ne znam šta sam htela da kažem one noći u rijalitiju, izletelo mi je ono "ja te vo...", neka ostane sve to pod znakom pitanja. Meni je bilo neprijatno sa njim u hotelu, jer mi je to bivši dečko, a sadašnji partner mi je takođe u rijalitiju. Bitno mi je bilo samo da odradim zadatak.

foto: Petar Aleksić

Naposletku, Miona je otkrila da li bi rekla "da", kada bi Nenad kleknuo ispred nje.

- Ne znam, zavisi kako bi se ponašao napolju. Vidim budućnost sa njim i verujem da će sve biti kako treba, ali moram da vidim kakav je napolju! Očekujem svadbu, to je životni san svake žene.

Kurir/Infotmer/Preneo: I.L.

Bonus video:

00:05 Ša kolima otišao po Mionu