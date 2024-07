"MIONA JE NADOBUDNA I UMIŠLJENA, ŠA ĆE ISPASTI KRETEN" Pevačica osula paljbu po Jovanovićki, nije štedela ni repera! Brutalne reči

Pevačica Ivana Šašić ne podržava vezu njenog prijatelja Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović. Ona smatra da njih dvoje nisu dobar spoj, a o mladoj pevačici nema lepe reči.

foto: Petar Aleksić

Ivana je sigurna da će Ša iz tog odnosa izaći povređen i da Mionu zanima samo karijera.

- Ša će ispasti opet kreten, kao i uvek. Miona mi se nimalo ne dopada, ne volim nadobudne, bezobrazne i umišljene osobe. Imam takav stav u životu, pa da je i moje dete, ne bih se složila sa njim. Profil ličnosti gde je bahato, bezobrazno i samoživo ne volim i takve osobe što dalje od mene. Ovo sve njoj prija, misli da joj to odgovara. Uvek se setim onoga što joj Đedović kaže „Izvini, Ceco, nisam te prepoznao“. Negde mi je žao deteta, negde nije. Ako znaš kakav si u ljubavnom odnosu i kako to sve izgleda tebi u tom prostoru koji uopšte nije lak, zašto opet? Zašto vapiš za nekom ljubavlju, da li to njega zadovoljava da bude mučenik, žrtva, pa da se hrani tom ljubavlju, meni je to bolesno – rekla je Ivana za Grand.

foto: Printscreen RED tv

Ona smatra da je razlika u godinama glavna prepreka u odnosu Mione i Ša.

- Ne može da opstane veza Ša i neke klinke od dvadeset četiri godine koja juri karijeru i željna svega. Umesto da nađe ženu svojih godina, koja će mu roditi dete, to je njegova najveća želja. Ako već želiš porodicu i dete, ne tražiš ga u klinki koja to neće uraditi i to nije ljubav – dodala je ona.

Bonus video:

01:05 Otac Nenada Aleksića Ša o Mioni i njenoj porodici