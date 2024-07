UROŠA NIKO NIJE SAČEKAO U SUPERFINALU ELITE! Stanić odmah pozvao majku pa grcao u suzama i KUKAO na sav glas

Uroš Stanić zauzeo je 13. mesto u finalu "Elite", međutim u studiju ga niko nije dočekao što ga je, kako kaže, jako pogodilo.

- Žao mi je što me niko nije sačekao, jedva čekam da okrenem mamu, da vidim šta se dešava. Ništa ne mogu da pričam dok ne vidim sa njom kakva je situacija, da li se moj otac oglašavao. Ja svakako stojim iza svojih reči - priznao je Uroš sa suzama u očima.

Stanić je istakao da ga nije sramota njegovog učešća, te da planira u sledeću sezonu da uđe sa dečkom.

- Definitivno ja sam po seksualnosti gej, to nije toliko prihvaćeno na Balkanu. Nije me bilo strah da se deklaršem javno i da javno pričam o svemu. Pričao sam sve otvoreno, to treba da bude normalno u 21. veku. u "Elitu 8" ulazim sa dečkom - istakao je on i priznao da se plaši njegovog susreta sa ocem.

- Trudiću se da se u skorije vreme ne vidim s njim.

Majka o Urošu Staniću Inače, nedavno se oglasila majka Uroša Stanića i otkrila detalje svog odnosa sa sinom. - Njegov otac je želeo da bude kao sva ostala deca, da priča o fudbalu, a ne one gluposti koje je on pravio. Naravno da ga kao otac voli, žrtvovao se za Uroša, ali on to nije znao da ceni. Nije da nije imao ljubav. Ja sam njemu svu ljubav davala. Moj sin ima srčani problem, išli smo na sve preglede, bio je mažen, ali je od jedanaeste godine promenio svoje ponašanje. Svaki roditelj želi dobro svom detetu. Njegov otac je protiv njegovih životnih stavova, Uroš je dete koje plane, ali i njegov otac. Umeli su da se posvađaju, bilo je tu svega. Hiljadu puta je on oca izazivao. Obojica imaju kratak fitilj. Svet je surov, otac mu se borio, radio je, kuću je završio. Uroš ima stan u Beogradu, ja želim da popričam sa njim i da vidim šta on želi u životu. Ljudi su surovi, mi smo se držali po strani, a ja sam kao majka uz pomoć prijateljice odlučila da pošaljem Urošu poklone za praznike, kako bi video da on nije sam - istakla je Uroševa majka.

Stanić je nakon izlaska pozvao majku i doživeo nervni slom usred razgovora sa njom. Nakon što mu je rekla šta mu zamera i da su joj se ljudi smejali zbog njegovog učešća on je briznuo u plač i kukao na sav glas.

