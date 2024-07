"KAD SAM VIDELA ONU VEŠTICU BEZ METLE..." Matora žestoko udarila na Anitinu majku, otkrila čime je bivšu ženu držala u šaci!

Jovana Tomić Matora osvojila je 11. mesto u rijalitiju "Elita", njen razvod od Anite Stanojlović je jedna od priča koje su obeležile proteklu sezonu.

Nakon brojnih svađa sa Anitom, Matoru je na izbacivanju dočekala mama Stanojlovićeve, sa kojom se odmah posvađala i zapretila joj advokatom i tužbama.

Matora je prokomentarisala njihov susret i žestoko oplela po Aniti.

- Kad sam videla onu oštrokonđu, vešticu bez metle... Ovo je izgubilo svaku čar. Više nisam za rijaliti, treba da foliraš, muljaš, petljaš, da lažeš... Je l' mene neko za*ebava? Pa valjda treba da budemo svoji! I šta se na kraju ispostavi? Najbolje je da ne budeš svoj - rekla je ona i dodala:

- Mene boli uvo, svaki put uđem za honorar, a ovi se tresu ko pr*ani jarići. Kunem vam se, ogorčena sam na rijaliti. Ne mislim na koncepte i na produkciju, već na ljude, izgubilo je draž.

Matora veruje da je njena bivša supruga odnela pobedu pre svega zato što su za nju glasali ljudi koji ne vole nju.

- Anita je pobedila zbog revolta ljudi prema meni, dobila je podršku ljudi koji mene ne vole, i onih koji ne podržavaju gej brakove, već onih koji podržavaju "pravi put". Više je to. I onda kao ljubav, pa ću malo da te smirim... Kad imaš zajednički cilj i interes i ja bih peglala situaciju i bila najbolja devojka na svetu kada bih znala da ta priča pije vodu. Ali mene boli uvo. Kada sam videla svoju majku i zagrlila je, kada sam videla da je došla prvi put nakon 10 rijalitija, odmah sam znala kakvo je stanje. Meni ne dođe mama sa fanom 'leb te je*o! Sa fanom i advokatom da preti - rekla je ona i priznala da je zadovoljna učešćem:

- Najvažnije mi je da izađem odavde sa lovom, psihički dobro, u dobroj formi... Nikada se nisam posle nekog rijalitija osećala kao sada. Kao da sam pravu stvar uradila za sebe. To je najbitnije, da se ja osećam dobro.

Jovana kaže da se sjajno osećala kada je potpisala papire za razvod.

- Kad sam potpisala papire razvod laknulo mi je. Zato što su me toliko optuživali da imam lažnu matičarku, da sam se dogovorila sa matičarkom da pogreši Anitino prezime... Zamisli ti to ludilo mozga! Toliko su mi nametali da je volim, da neću da se razvedem, pričali da namerno odugovlačim... I onda kao ustanu ponosno na "Pitanjima gledalaca" i kao likuju, smeju ti se... Ne znate pola stvari, to su prozivke posle emisije, mi ukućani sve između sebe znamo.

Matora je rekla i šta ju je najviše iznenadilo kada je izašla napolje.

- Najviše me je iznenadilo je to da ono što ste čuli za aferu "bajadera" nije laž. Ja sam neko ko jednu reč nije slagao za tu situaciju i ne samo za tu, već za mnoge situacije. Pred kraj "Zadruge 6" prvo me je pozvao Lepi Mića, skinuo mi bubicu kod kamina i rekao da on zna Anitinu mamu, da ona ima šifru, da me je pikirala u smislu da nema gde da ide, da je u lošim uslovima i rekao mi je da se ne zaljubljujem u nju. To je živa istina da je Mića to rekao i Mikica Bojanić je bio tu u Pabu. Posle toga je Žana otišla u orman i ispričala mi celu tu priču. Da je Anita od čoveka pozajmila novac, da nije htela da mu vrati novac, da je, kada je on njoj slao poruke, da je ona njegovoj ženi poslala poruke i da je htela da ga "namesti" da je pokušao nasilno da ima s*ks sa njom... A pre toga je bila priča da je imala s*ks sa dva muškarca u hotelu, jer je to veče bila žurka, reći ću vam sve detalje, znam i ljude koji su bili... Tada nisam znala Anitu, ali mi je Žana tada to rekla dobronamerno. Zato sam ja mesecima pričala da je držim u šaci - kazala je ona, a na pitanje da li Anita iskorišćava ljude odgovorila je:

- Naravno da koristi ljude, koristi sve, kao i ovu situaciju. Ovo je postala ozbiljna sekta gde se roditelji i fanovi udružuju kako bi zgazili ljude koje ne vole. Oni su u stanju da uzimaju pare ljudima koje ne poznaju. To je neverovatno.

Matora smatra da veza Anite i Anđela Rankovića nema budućnost.

- Njihova veza neće opstati, jer je toliko usiljena, kažem vam... Interes je cilj veći od bilo koje ljubavi.

